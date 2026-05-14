4月の乗用車車名別販売台数ランキング、トップ10入りしたエンジン車は吉利繽越だけ―中国

中国メディアの第一財経によると、自動車情報プラットフォームの懂車帝が発表した4月の乗用車車名別販売台数ランキングで、トップ10入りしたエンジン車は吉利汽車（Geely）の繽越だけだった。

販売台数トップはGeelyの星願で3万4727台。2位が小米汽車（Xiaomi Auto）のSU7で2万6826台。3位がテスラのモデルYで2万2990台だった。



4位が理想汽車（Li Auto）のi6で2万1024台、5位が長安汽車（Changan Automobile）傘下の長安啓源のQ05で1万5814台、6位が比亜迪（BYD）の海獅06EVで1万5659台、7位がBYDの元UPで1万5658台、8位がGeelyの繽越で1万4923台、9位が零跑汽車（Leapmotor）のA10で1万4372台、10位がBYDの海豚で1万4218台だった。

エンジン車のトップ10入りは1月が七つ、2月が六つ、3月が五つだった。

中国自動車流通協会乗用車市場情報連席分会によると、4月の全国乗用車市場小売販売台数は138万4000台で、前年同月比21．5％減、前月比16％減だった。うちエンジン車が53万台で、前年同月比37％減、前月比33％減。バッテリー式電気自動車（BEV）やプラグインハイブリッド車（PHEV）など新エネルギー車が84万9000台で、前年同月比6．8％減、前月比0．3％減だった。販売全体に占める新エネ車の割合を指す新エネ車浸透率は初めて60％を突破して61．3％に達した。

4月の乗用車車名別販売台数トップ20まで見ると、エンジン車ではGeelyの繽越のほかに、上汽大衆（SAIC VOLKSWAGEN）の朗逸が18位、一汽トヨタの栄放（RAV4）が19位、Geelyの博越Lが20位に入った。（翻訳・編集/柳川）