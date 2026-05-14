フリーアナウンサーの神田愛花（45）が13日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜 後9・00）に出演。自身のメンタルの強さを明かした。

神田は「アメリカのマイアミに行った時に、大人気のパンケーキ屋さんに行ったんですよ。混むというので、開店と同時に入ったんですよ。でも1時間たっても、別の後に入った方がパンケーキを食べ終わってお会計が済んでいるのに、ここのテーブル何も来なかったんです」と語った。

さらに「店員さんもソールドアウトだっていうから。でも厨房にいっぱいパンケーキが並んでいるんです。新しいやつが。店員さんを引っ張って連れて行って、厨房の前に行って“あのパンケーキを、私のテーブルに持って来て”って」と言うと、共演の元女子フィギュアスケート五輪代表でタレントの安藤美姫が「日本語で？」と聞き、「日本語でです。英語喋れないんで。それで持ってきていただきました」と説明した。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が、元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏に「言える？」と聞き「絶対無理です。日本でもムリやのに、それをやった自分、どう思われているんやろうって気になって…」と答えると、神田は「でも、間違ったことは一回もしていないんですよ」と胸を張り、「おいしかったです。やっと食べられて、本当においしかったです」と笑顔を見せた。