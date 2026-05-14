自民党海洋開発特別委員会が近くとりまとめる政府への提言案が判明した。

東京都の南鳥島沖周辺で進むレアアース（希土類）泥の開発を加速させるため、「専用船」の建造を政府に求める。政府が夏に策定する成長戦略に反映させたい考えだ。

世界有数の埋蔵量があると期待される南鳥島沖のレアアース泥について、提言案は「経済安全保障の観点から、産業規模での開発を早急に進めることが重要だ」と指摘した。「必要な体制整備」として専用船建造や島の空港・港湾整備を促した。レアアース輸出規制で日本への経済的威圧を強める中国への対抗力を高める狙いがある。

南鳥島沖では２月に、海洋研究開発機構が深海底からの泥回収に初めて成功したが、作業を担う地球深部探査船「ちきゅう」は科学調査など他の目的にも使われている。来年２月には本格的な試掘が始まる予定で、同委員会は、専用船導入で開発に弾みをつける必要があると判断した。

提言案には、内閣府の総合海洋政策推進事務局の体制拡充に向け、今国会で海洋基本法などの改正を目指す方針も盛り込んだ。自然災害・安全保障関連の情報を集める「海洋状況把握」（ＭＤＡ）や海洋無人機の開発を強化するため、「複数年度の視点」で予算を確保する必要性も唱えた。