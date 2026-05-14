コクヨの「キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ」

日々の読書や学習に役立ったり、書類のリサイクルに使えたりする便利なクリップが関心を集めている。厚い本や参考書を開いてキープするブッククリップやカッター付きで不要な紙をメモ帳に再利用してまとめておける商品も登場している。（共同通信＝増井杏菜記者）

コクヨの「キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ」は、使用後に回転させてたたむとペンの形に変形するのが特徴。クリップが二つ付いており、それぞれ独立して挟めるため開いた書籍の左右でページの厚さが違っていても固定しやすい。クリップにかかる部分は半透明の素材で文字を読みやすくした。販売価格は550円。

文具や事務用品を手がけるソニック（大阪市）の「カドノオモクリップ 2個入 おもさでページキープ！」は、重り（1個37グラム）を付けた。本の「カド」を挟んで使う。2個使ってページの上下を挟んだり、内蔵のマグネットで複数をくっつけて重さを増したりすれば分厚い本でもページが浮きにくい。挟む部分はクリア素材のため付けたままでも文字が読みやすい。販売価格は660円。

クツワ（大阪府東大阪市）の「メモカットクリップ」は、ペーパーカッター機能付きのマグネットクリップ。チラシや不要な書類などを切って、まとめてメモ用紙として再利用できる。A6サイズなら約40枚を挟んで冷蔵庫などにはっておける。キーホルダーを付けられる穴もある。販売価格は770円。（いずれも価格は変動する場合があります）

ソニックの「カドノオモクリップ 2個入 おもさでページキープ！」

クツワの「メモカットクリップ」