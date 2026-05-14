◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４X―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）

広島・中崎が、球団初の「１００セーブ＆１００ホールド」を達成した。同点の９回に登板。１死二塁から増田陸を空振り三振、中山を二ゴロに封じた。前夜１２日（岐阜）は同点の９回にサヨナラ２ランを被弾。「しっかり抑えれて良かった」。雪辱の０封でＮＰＢ史上１０人目の偉業に到達した。

１６〜１８年のリーグ３連覇に守護神として大きく貢献。１９年以降は何度もけがに悩まされたが、昨季５１登板を果たし“復肩”した。今季は４月上旬から再び守護神で、７日・巨人戦（マツダ）では７年ぶりのセーブ。「何度も心が折れそうになった」と感慨にふけった。

チームは８回に大盛が同点弾を放ち、延長１２回に一度は勝ち越したが、直後に遠藤がサヨナラ３ランを被弾。２戦連続のサヨナラ負けで、過去に優勝した例がなく今季ワーストの借金９に膨らんだ。新井監督は「最後はこういう形になったけど、よく追いついた。随所にいいプレーがたくさんあった」と責めなかった。（直川 響）