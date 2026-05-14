オリックスのショーン・ジェリー投手（２９）が、１４日の楽天戦（楽天モバイル）に先発することが１３日、決まった。前回登板となった５日のロッテ戦（京セラドーム大阪）では、７回４安打無失点の好投で来日初勝利。ここまで全５試合でクオリティー・スタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）達成と安定感抜群の２１３センチ右腕は、いつも通りの勝負をイメージした。

「僕は投球をしている時、ほとんどの雑音を遮断している。球場は球場だし、マウンドはマウンド、野球は野球」。４月１２日に６回２失点で敗戦投手となった仙台のマウンドでも、その軸がぶれることはない。一方で、大声で応援歌を歌う日本の観戦スタイルには興味津々。「スタジアム全体がこれほど試合に打ち込み、熱を注いで（選手を）サポートしていることは本当に最高。もし今後、ここでプレーすることがなくなれば、きっと恋しくなるような光景だよ」と、楽天ファンの声援も力に変えるつもりだ。

自身の登板試合にて、味方打線は平均２・２得点と無援護に泣かされることも多かったが「（５日の初勝利は）チームが勝った。僕が気にしているのは、それだけです」と改めて強調。オリの「ビッグ・ジェリー」が、敵地のマウンドで仁王立ちする。