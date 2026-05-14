◆パ・リーグ ソフトバンク１―２西武（１３日・みずほＰａｙＰａｙ）

ソフトバンク・山本祐が、トレード移籍から即スタメン出場も白星には導けなかった。攻撃面では、１点を追う７回無死一塁で併殺打に倒れるなど、３打数無安打。コンビを組んだ育成出身の藤原とはバッテリーミス（記録は暴投）で３回に同点を許し、「いいところがなかったので悔しい。次はいいところを見せられるように」と力を込めた。

１２日にＤｅＮＡから２対１の交換トレードが発表。その日の夜に福岡入りし、一夜明けてスーツ姿で新たな本拠地で入団会見に臨んだ。「ワクワクしています。勝ちに貢献できるように頑張りたい」と抱負を語り、背番号３９の新しいユニホームに袖を通した。

プロ初登板の藤原の後は、１点ビハインドで木村光、ヘルナンデス、オスナ、松本裕、杉山のリリーフ陣の球を受けた。小久保監督は「勝ちパターンをつぎ込んで結果的に（山本祐が）全投手を受けられたのは負けたけどプラス材料」と捉えた。タカの正捕手の初日は長く、悔しい一日となった。（島尾 浩一郎）

〇…ソフトバンク・藤原はプロ初登板初先発で黒星を喫したが、インパクトを残す６７球だった。８日に育成から支配下登録された２０歳の右腕は、４回を２安打２失点。「真っすぐで押していけたので、そこは自信になりました」と、ストレートのＭＡＸは１５６キロを計測。小久保監督は「未来を感じさせてくれるボールでした。立派なデビューでした」と将来のエース候補として評価した。