オリックスのルイス・ペルドモ投手（３３）が１３日、先発挑戦への決意を明かした。加入３年目の今季は開幕から８試合で防御率１４・１４と振るわず、４月１９日に出場選手登録を抹消。この日、ファーム練習試合・ＹＢＳホールディングス戦（杉本商事ＢＳ）で１か月ぶりの実戦登板を果たし、先発として１回を無失点に抑えた。

「非常にいい状態で投げられた。自分の持ち味は、ゴロを打たせてアウトを取ること」。実現すれば自身６年ぶり、来日後は初となるスターターに向け、９球で１イニングを完了。２安打を浴びたものの、併殺でピンチをしのぐなど、復調を予感させた。ＮＰＢでの通算１３９試合は全て救援登板だが、メジャー時代は６１試合に先発。岸田監督からは「経験を生かし、新しくチームの力になってほしい」と背中を押され、ペルドモ自身も「１イニングを投げ切れたので、次はまたイニングを伸ばしていきたい」と意欲を示した。

２５年は「８回の男」としてリーグ２位タイの３５ホールドポイントを挙げるなど、日本では通算９１ホールドを積み上げた右腕。「今はチームのために全力を尽くすだけ。健康を維持し、競争を続け、勝利に貢献するのが一番の願い」と、新たな場所での再出発を誓った。