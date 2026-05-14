フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織（２６）＝シスメックス＝が１３日、兵庫・神戸市内で引退会見に臨んだ。１時間に及ぶ会見を締めるあいさつでは、５日に入籍したことを電撃発表。お相手は一般の人で、神戸学院大時代の同級生。３月の世界選手権（プラハ）で金メダルの有終の美を飾り、第二の人生を歩み出した坂本がプライベートでも門出を迎えた。

坂本の引退会見前、受付で報道陣に１通のポストカードが配られた。「両方、表！」という片面には「メディアの皆さまへ」と直筆でのメッセージ。「嬉（うれ）しい時も悔しい時も、いつも寄り添っていただき、私の雑談にも付き合ってくださり感謝の気持ちでいっぱいです」との言葉が並んでいた。

会見後は、２時間半に及んでテレビ各局のインタビューに対応。終了後、最後のあいさつのため、待機していた報道陣の前に姿を現すと「雑談したかったんやろ〜！」と、屈託ない笑顔で足を止めた。飾らない人柄と楽しませる心。そしてキレのある関西弁で雑談に付き合ってもらっていたのは我々の方だ。顔を合わせれば、時を問わず「ネタ」になる話をしてくれる稀有（けう）なアスリートでもあった。去り際、１人１人に「ありがとうございました」と言いながら握手をしてくれた。“お決まり”のセルフィーには、皆で写真に納まった。最初から最後まで、誰からも愛される坂本花織だった。（大谷 翔太）