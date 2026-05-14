お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコ（46）が13日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜 後9・00）に出演。モヤモヤしていることを明かした。

この日は「メンタルが強すぎる女 VS 弱すぎる女」というテーマで進行。

メンタルが弱いという川村は「お総菜屋さんで、私が買った後にお店全体の2割引きの札が出てきて、私の後の人がみんな2割引きになっていったんですよ。その時、落ち込んで、でもかと言って“私も2割引きにしてください”も言えず、モヤモヤして帰って、その日買ったナスとエリンギのお惣菜が全く味がしなかったです」と語った。

フリーアナウンサーの神田愛花が「私、言います。貼ってる方に“すみません、これは値引きになりませんか？”って聞きます」と言うと「言えない…言えないです…」とした。

さらに「もう一つモヤモヤしていることがあって、近所のおそば屋さん、ラストオーダーが6時半なんですよ。私6時28分に行ったら“もう終わり！終わり！”って帰されたんですけど、私と入れ違いで入って行った若いサラリーマンの人が“ざるそばならいいよ！”って言って、入れてもらっていたんですよ。凄く落ち込んで、3カ月ぐらい、もうお店に行けなかった」と明かした。

タレントの若槻千夏が「6時半超えそう、オーダー決めるの」と言うと「そんな〜すぐ決めますよ！ざるそばでいいですよ！」と反論していた。