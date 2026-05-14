モデルでタレントの森泉（43）が13日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜 後9・00）に出演。買い物するときにしないことを明かされ、驚きの声が上がった。

ゲストの元モーニング娘。のタレント・保田圭が「ネットで買い物することが多いんですけど、お買い物をするとメンタル弱っちゃうんです」と言い、買った後に「急にやっぱり迷いだしちゃうんですよ。あの商品でよかったかな？もうちょっといいのあったかもと思って、買い物のマリッジブルーみたいな感じになって。ずーっと迷って、届くまでの間。全部もう一回調べ直すんですよ」と明かした。

最近の買い物だと「最近だと、金魚のカルキ抜きとか」と言うと、森は「それだったら、両方買えばいいじゃん！迷うの嫌だから、両方買う！」とバッサリ。

元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏が「お姫様が一人おる！」と言うと、MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也は「泉ちゃんって、どんなお店に入っても値札見ない。エルメスだろうが」と語った。

共演者から驚きの声が上がるが、森は「だってさ、欲しいものは欲しいわけじゃん。欲しいなと思ったら、値段関係なく買いたい。買わなかった自分が嫌だから、買っちゃった方が良くない？」とサラリ。上田は「次の人生、森泉になりて〜〜！」と叫び、柿谷氏も「そうですよね、みんな、それしたいですもんね」と賛同していた。