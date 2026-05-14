ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は６４ドル安 シカゴ日経平均先物は６万３４０５円
NY株式13日（NY時間15:08）（日本時間04:08）
ダウ平均 49696.43（-64.13 -0.13%）
ナスダック 26425.05（+336.85 +1.29%）
CME日経平均先物 63405（大証終比：+95 +0.15%）
欧州株式13日終値
英FT100 10325.35（+60.03 +0.58%）
独DAX 24136.81（+181.88 +0.76%）
仏CAC40 8007.97（+28.05 +0.35%）
米国債利回り
2年債 3.985（-0.006）
10年債 4.478（+0.015）
30年債 5.046（+0.022）
期待インフレ率 2.497（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.100（-0.001）
英 国 5.065（-0.036）
カナダ 3.582（-0.011）
豪 州 5.062（+0.030）
日 本 2.580（+0.035）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.01（-1.17 -1.15%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4694.70（+8.00 +0.17%）
ビットコイン（ドル）
79475.13（-1198.44 -1.49%）
（円建・参考値）
1254万7534円（-189210 -1.49%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49696.43（-64.13 -0.13%）
ナスダック 26425.05（+336.85 +1.29%）
CME日経平均先物 63405（大証終比：+95 +0.15%）
欧州株式13日終値
英FT100 10325.35（+60.03 +0.58%）
独DAX 24136.81（+181.88 +0.76%）
仏CAC40 8007.97（+28.05 +0.35%）
米国債利回り
2年債 3.985（-0.006）
10年債 4.478（+0.015）
30年債 5.046（+0.022）
期待インフレ率 2.497（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.100（-0.001）
英 国 5.065（-0.036）
カナダ 3.582（-0.011）
豪 州 5.062（+0.030）
日 本 2.580（+0.035）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.01（-1.17 -1.15%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4694.70（+8.00 +0.17%）
ビットコイン（ドル）
79475.13（-1198.44 -1.49%）
（円建・参考値）
1254万7534円（-189210 -1.49%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ