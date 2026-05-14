◇大相撲夏場所4日目（2026年5月13日 両国国技館）

幕内3場所目の琴栄峰が金峰山を下手投げで破り、初日から4連勝とした。現役屈指の美しい四股が魅力の22歳。史上初の兄弟平幕Vへ、上々の滑り出しを見せた。大関・霧島は平幕・一山本をはたき込んで無傷の4連勝。小結・若隆景も平幕・大栄翔を押し出して全勝をキープした。

花道から引き揚げても、琴栄峰の表情は引き締まったままだった。「まだ4日目なので」。金峰山に立ち合いで張って攻めた。「右手を出して、びっくりさせてから中に入ろうと思った」。得意の右四つになり、土俵際で「（相手の）足がそろったのが見えた」と豪快な下手投げで破った。

美しい四股で観衆の視線をくぎ付けにしている。入門当初から高々と足を上げていたといい、最高点で静止するようになったのは十両昇進後で「少しずつ声援や観客の方からも拍手を頂けている」。師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）は「本場所での四股でも体幹を鍛えるつもりでやるように。足腰の良さを対戦相手に見せる」と説明する。この日も強じんな下半身で白星をもぎ取った。

幕内では自身初となる無傷の4連勝。昨年の名古屋場所では東前頭15枚目だった兄の琴勝峰が初優勝を飾った。このまま白星を重ねれば、史上初となる兄弟での平幕Vも見えてくる。「立ち合いだけ意識して、あとは流れで」。四股で館内を沸かせる22歳のホープが相撲でも沸かせてみせる。