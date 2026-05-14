自身のインスタグラムで公開

女子ゴルフの吉田弓美子が12日、自身のインスタグラムを更新。ヘアドネーションを行ったことを明かした。長かった髪をばっさりカット。ファンからは驚きの声が続出した。

吉田は、ロングヘアを4か所ゴムで結んだ自撮り写真を自身のインスタグラムに投稿。「ヘアドネーションしてきました 数年前にヘアドネーションのお話を必要とされている方から聞いて、自分の髪が誰かのお役に立てるのならばと思い伸ばしていました」と明かした。

続けて自らハサミを持ち、ゴムで結んだ場所をカットするシーンも投稿。「この模様は、後日ゆみチャンネルで放送します」と告知すると、ファンからは驚きと称賛の声が相次いでいる。

「ハサミを入れてる場所を見ると、かなりショートに！？」

「その後の髪型も気になりますね」

「結構ばっさりいってるーー！！」

「ゆみさんショートも似合いそうです」

「ショートにしたんですか ビックリ」

「ヘアドネーションしたいっていうその気持ちが、弓美子ちゃんの人柄と優しさよね」

「社会貢献する姿はプロの鑑です」

39歳の吉田は、2017年にフジサンケイレディスを制するなどツアー通算7勝。今年は主に下部ステップ・アップ・ツアーに参戦している。昨年8月のCATレディースでは優勝した櫻井心那（ニトリ）のキャディーを務めたことでも話題となった。



（THE ANSWER編集部）