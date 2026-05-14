元世界3階級制覇王者・ロマチェンコが電撃復帰へ

ボクシングの元世界3階級制覇王者、ワシル・ロマチェンコ（ウクライナ）が、リングに戻ってくる。2025年6月に現役引退を表明したが、最も権威ある米ボクシング専門誌「ザ・リング」のマイク・コッピンガー記者が日本時間13日、現役復帰情報を伝えると海外ファンから様々な声が上がった。

コッピンガー記者は自身のXに、「ワシル・ロマチェンコが引退を撤回し、今年の秋の復帰を目指していると、関係者が『ザ・リング誌』に伝えた」とつづった。

「関係者によれば、ロマチェンコは『大きな試合』だけを望んでおり、調整試合は行うつもりはないという」と同記者。復帰即、ビッグマッチを視野に入れているとみられる。

ボクシング界に飛び込んだ大ニュースに、X上の海外ファンも衝撃を受けた。

「ずっとスティーブンソン対ロマチェンコの試合を見たかった」

「マジかよ。俺の推しだ！ どうなるか楽しみだ」

「ロマ、おかえり」

「彼がサインするまで信じない」

「ロマvsタンク（デービス）ついに近いうちに実現するかも」

「誰と？シャクール？それとも、タンクが次に試合するときってこと？」

ロマチェンコはアマチュア時代に2008年北京、2012年ロンドンと五輪連覇を達成。プロ転向後は3戦目でWBO世界フェザー級王座を奪取すると、12戦目で世界最速の3階級制覇を果たした。

圧倒的な技術、スピードで「ハイテク（精密機械）」と謳われた38歳。階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」でも1位に君臨していた。



（THE ANSWER編集部）