「超豪華なスカッド」「アジア最強」日本代表の“W杯予想メンバー”に韓国メディアが衝撃！怪我人続出でも「驚異的だ」
５月15日、北中米ワールドカップに出場する日本代表のメンバーがついに発表される。
サッカーダイジェストWebでは12日に、その登録メンバー26人を予想する記事を掲載した。
これに韓国のメディア『スターニュース』が反応。「北中米ワールドカップに出場する日本代表の最終メンバー発表が間近に迫っている。主力選手の相次ぐ負傷により、メンバーの大幅な変更が予想される」と報じた。
そして、長期離脱中の遠藤航（リバプール）、南野拓実（モナコ）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、新たに負傷した三笘薫（ブライトン）らに触れつつ、こう驚嘆した。
「遠藤が離脱、三笘薫の出場に疑問符でも日本代表は驚異的だ。ビッグリーグの選手を欠いても超豪華なスカッド、アジア最強だ」
これだけ主力が抜けても、欧州組がずらりと揃う層の厚さに、改めて衝撃を受けたようだ。
運命の15日、森保一監督が選ぶ26人は、どんな顔ぶれになるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
サッカーダイジェストWebでは12日に、その登録メンバー26人を予想する記事を掲載した。
これに韓国のメディア『スターニュース』が反応。「北中米ワールドカップに出場する日本代表の最終メンバー発表が間近に迫っている。主力選手の相次ぐ負傷により、メンバーの大幅な変更が予想される」と報じた。
「遠藤が離脱、三笘薫の出場に疑問符でも日本代表は驚異的だ。ビッグリーグの選手を欠いても超豪華なスカッド、アジア最強だ」
これだけ主力が抜けても、欧州組がずらりと揃う層の厚さに、改めて衝撃を受けたようだ。
運命の15日、森保一監督が選ぶ26人は、どんな顔ぶれになるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」