「超豪華なスカッド」「アジア最強」日本代表の“W杯予想メンバー”に韓国メディアが衝撃！怪我人続出でも「驚異的だ」

「超豪華なスカッド」「アジア最強」日本代表の“W杯予想メンバー”に韓国メディアが衝撃！怪我人続出でも「驚異的だ」