日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が13日に放送された日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後8・00）に出演。同局が「いい会社」だと実感したことを振り返った。

今回は「日本全国ご当地クイズSP」と題して放送され、群馬に関するクイズが出された。

今回のゲストに3月末で同局を退社してフリーに転身した岩田絵里奈が登場。羽鳥慎一アナウンサーが同じ事務所に所属したことに驚いたエピソードで盛り上がった後、かまいたち・山内健司が「僕が代表して聞いといていいですか?」と手を挙げた。

山内は「日テレの何が嫌だったんですか?」と直球の質問をぶつけた。まさかの問いかけに岩田は大笑いしつつ「めちゃめちゃ大好き。本当に嫌だったら、もっと早く辞めてる」と、古巣への変わらぬ愛を強調した。

すると、進行役を務めていた濱家隆一が「その件に関して、河出さん、どう思います?」と、進行アシスタントとして出演している現職の河出アナに質問を振った。

河出アナは「いい会社だなと思いました」と即答。その理由として、岩田が退社した後も「すぐに戻ってきて」と、ゲストとして変わらず番組に起用されている現状を挙げた。