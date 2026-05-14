ラ・リーガ 25/26の第36節 エスパニョールとビルバオの試合が、5月14日02:00にステージ・フロント・スタジアムにて行われた。

エスパニョールはロベルト・フェルナンデス（FW）、エドゥ・エスポジト（MF）、アントニウ・ロッカ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはイニャキ・ウィリアムス（FW）、ロベルト・ナバーロ（FW）、ウナイ・ゴメス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

46分、ビルバオが選手交代を行う。ダニエル・ビビアン（DF）からジェライ・アルバレス（DF）に交代した。

63分、ビルバオが選手交代を行う。イニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）からミケル・ハウレギサール（MF）に交代した。

63分、エスパニョールは同時に2人を交代。アントニウ・ロッカ（FW）、ルーベン・サンチェス（MF）に代わりペレ・ミジャ（MF）、ホフレ・カレーラス（FW）がピッチに入る。

63分、ビルバオが選手交代を行う。イニャキ・ウィリアムス（FW）からゴルカ・グルセタ（FW）に交代した。

69分に試合が動く。エスパニョールのカルロス・ロメロ（DF）のアシストからペレ・ミジャ（MF）がゴールを決めてエスパニョールが先制。

71分、ビルバオが選手交代を行う。ヘスス・アレソ（DF）からアンドニ・ゴロサベル（DF）に交代した。

78分、ビルバオが選手交代を行う。ウナイ・ゴメス（MF）からニコ・セラーノ（FW）に交代した。

83分、エスパニョールは同時に2人を交代。ロベルト・フェルナンデス（FW）、エドゥ・エスポジト（MF）に代わりキケ（FW）、ラモン・テラツ（MF）がピッチに入る。

90分、エスパニョールが選手交代を行う。ウルコ・ゴンサレス（DF）からチャールズ・ピッケル（MF）に交代した。

その直後の90+2分エスパニョールに貴重な追加点が入る。ラモン・テラツ（MF）のアシストからキケ（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

ここで後半終了。2-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、エスパニョールが2-0で勝利した。

2026-05-14 04:00:18 更新