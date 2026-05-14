ラ・リーガ 25/26の第36節 ビリャレアルとセビリアの試合が、5月14日02:00にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。

ビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ジェラール・モレノ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセビリアはニエル・モペー（FW）、アコル・アダムズ（FW）、オソ（MF）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。ビリャレアルのジョージズ・ミカウタゼ（FW）のアシストからジェラール・モレノ（FW）がゴールを決めてビリャレアルが先制。

さらに20分ビリャレアルが追加点。アルベルト・モレイロ（FW）のアシストからジョージズ・ミカウタゼ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、36分、セビリアのルシアン・アグメ（MF）のアシストからオソ（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

さらに45+2分セビリアが同点に追いつく。ルベン・バルガス（MF）のアシストからキケ・サラス（DF）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

ここで前半終了。2-2の同点でハーフタイムを迎えた。

60分、ビリャレアルは同時に2人を交代。ニコラス・ペペ（FW）、パプ・ゲイ（MF）に代わりタジョン・ブキャナン（MF）、トーマス・パーティー（MF）がピッチに入る。

67分、セビリアが選手交代を行う。ルベン・バルガス（MF）からフアンル・サンチェス（DF）に交代した。

70分、ビリャレアルは同時に2人を交代。ジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ダニエル・パレホ（MF）に代わりアジョセ・ペレス（FW）、サンティ・コメサーニャ（MF）がピッチに入る。

72分、セビリアが選手交代を行う。ニエル・モペー（FW）からアレクシス・サンチェス（FW）に交代した。

その直後の72分セビリアが逆転。ジブリル・ソウ（MF）のアシストからアコル・アダムズ（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

その後もセビリアの選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-3で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。セビリアが2-3で勝利した。

なお、ビリャレアルは81分にアジョセ・ペレス（FW）、90+2分にレナト・ベイガ（DF）に、またセビリアは90+3分にホセ・カルモナ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-14 04:00:23 更新