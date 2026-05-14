リーグ・アン 25/26の第29節 ブレストとストラスブールの試合が、5月14日02:00にスタッド・フランシス・ルブレにて行われた。

ブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、エリック・エビンベ（MF）、カモリ・ドゥンビア（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するストラスブールはフリオ・エンシソ（FW）、マーシャル・ゴドウ（MF）、セバスティアン・ナナシ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。ストラスブールのセバスティアン・ナナシ（MF）のアシストからバレンティン・バルコ（MF）がゴールを決めてストラスブールが先制。

しかし、13分ブレストが同点に追いつく。ケニー・ララ（DF）のアシストからルドビク・アジョルケ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、20分ストラスブールが逆転。フリオ・エンシソ（FW）のアシストからセバスティアン・ナナシ（MF）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とストラスブールがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ストラスブールが1-2で勝利した。

なお、ストラスブールは85分にDieme Yaya（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-14 04:00:35 更新