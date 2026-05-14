大泉洋×ゆず・北川悠仁が初タッグ！大泉の芸能生活30周年記念EPに北川が新曲「ひざこぞう」を楽曲提供

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大泉洋が、8月12日にリリースする芸能生活30周年記念EPでゆず・北川悠仁と初タッグ。北川が書き下ろした「ひざこぞう」が収録されることが明らかになった。

■EPのタイトルが『大泉 洋 芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」』に決定

新曲「ひざこぞう」は、誰しもが一度は振り返る「自分の原点」をテーマに、今も変わらないひたむきさや前を向いて進む力強さを歌ったミディアムバラード。

北海道のバラエティ番組で体当たりで挑んできた大泉、そして路上から歌を届けてきた北川。異なる場所で、泥臭くもひたむきに前を向いてきたふたりの共通点から着想を得て、普遍的なメッセージへと昇華させた一曲となっている。

なお、「ひざこぞう」は、5月末からスタートする初のアリーナツアー『芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-supported by LIVE DAM WAO!』直前の5月27日から先行配信される。

あわせて、EPのタイトルが、『大泉 洋 芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」』に決定したことも発表された。TEAM NACSのメンバーカラーでもある黄色を基調にした、個性溢れる大泉のポージングが印象的な3形態のジャケット写真も公開、CDショップ特典も発表された。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ひざこぞう」

https://yooizumi.lnk.to/HIZAKOZOU

2026.08.12 ON SALE

EP『大泉 洋 芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」』

https://yooizumi.lnk.to/30th_anniversary_EP

■【画像】北川悠仁のアーティスト写真

■【画像】EP『感謝しかございません』のジャケット写真

■関連リンク

大泉洋 OFFICIAL SITE

https://www.office-cue.com/profile_media/profile.php?t=2