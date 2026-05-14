Snow Man新曲「BANG!!」、急上昇1位 映画『プラダを着た悪魔2』ED曲が2位【オリコンランキング】
Snow Manの映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の主題歌「BANG!!」が、14日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」において、上昇率363.2％を記録。1位を獲得した。
【動画】Snow Man「BANG!!」MV
4月29日に本作が収録されたCDシングルがリリースされ、同日にはメンバー・目黒蓮主演の同映画が公開。4月30日、5月7日と2週連続で『STAR』（フジテレビ系）に出演、8日には『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）出演と露出が続いた。4日からは各種音楽配信サイトでの配信が開始されている。
2位にはレディー・ガガ（Lady Gaga）とドーチー（Doechii）による初コラボレーション曲で映画『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）のエンドソング「RUNWAY」がランクイン。28日に本作のミュージックビデオが公開され、1日には映画の公開がスタートした。
8位には今年デビュー20周年を迎えたかりゆし58の母への感謝をまっすぐに綴った楽曲「アンマー」がランクイン。8日に『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）へ出演し、同日の22時からYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて「アンマー / THE FIRST TAKE」が公開された。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【動画】Snow Man「BANG!!」MV
4月29日に本作が収録されたCDシングルがリリースされ、同日にはメンバー・目黒蓮主演の同映画が公開。4月30日、5月7日と2週連続で『STAR』（フジテレビ系）に出演、8日には『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）出演と露出が続いた。4日からは各種音楽配信サイトでの配信が開始されている。
8位には今年デビュー20周年を迎えたかりゆし58の母への感謝をまっすぐに綴った楽曲「アンマー」がランクイン。8日に『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）へ出演し、同日の22時からYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて「アンマー / THE FIRST TAKE」が公開された。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞