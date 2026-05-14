霜降り明星せいや、マクドナルド新CMで「聖闘士星矢」とコラボ「ご当地マックにせいや！」
霜降り明星のせいやが、19日より放送される日本マクドナルドの新CM「ご当地マック『聖闘士星矢』篇」に出演。「聖闘士星矢」とのコラボレーションする。
【画像】壮大な世界観！マクドナルド新CM「ご当地マック『聖闘士星矢』篇」
聖クロ衣スを着用したせいやが「ご当地マックにせいや！」と商品のおいしさをおすすめ。「聖闘士星矢」の初代オープニング主題歌「ペガサス幻想」を替え歌にしたオリジナルソングを熱唱する。
なお「聖闘士星矢」の人気キャラクターが描かれた数量限定オリジナルパッケージにて4種類のバーガー新商品を提供し、ここだけの「聖闘士星矢」の世界観を感じられるコラボレーションとなっている。
日本マクドナルドは20日より、日本各地の名物のおいしさを詰め込んだ3種の“ご当地バーガー”と、朝マックと「シャカシャカポテト」の新メニューを、期間限定で発売する。
“ご当地バーガー”は、「北海道じゃがチーズてりやき」「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」「博多明太バターてりやき」のバーガー3種と、朝マックより「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」。
「北海道じゃがチーズてりやき」は、「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズと、ホワイトチェダーチーズを合わせた、まろやかで食べ応えのある一品。「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」は、黒胡椒を効かせたジューシーなモモの一枚肉と甘辛いソースを合わせ、名古屋名物「手羽先」を再現したやみつきになる一品。「博多明太バターてりやき」は、「てりやきマックバーガー」にクセになる博多明太バターマヨソースとコクのあるチェダーチーズを合わせた、相性抜群な一品となる。
このほか、朝から“ご当地マック”を味わえるよう、朝マック限定の新商品「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」も登場。さらにサイドメニューでも“ご当地マック”を楽しめるようｎ、食欲をそそるスパイスの香りが広がり、コクのある味わいに仕上げた、金沢名物の「黒カレー」を再現したクセになる一品の「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」も新登場する。
さらに、昨年に引き続き、コカ･コーラがMサイズの約2倍の量になった「グランドコーク」と、マックフライポテトがMサイズの約1.7倍のグランドサイズになった「グランドフライ」が再登場する。バリューセット（Mセット）の「コカ･コーラ」と「マックフライポテト」がプラス200円でグランドサイズに変更可能な「グランドセット」も用意する。
■「北海道じゃがチーズてりやき」
「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズを組み合わせた、まろやかで食べ応えのある一品。ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げた、コクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガー」に、ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリングと、クリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズを合わせた。
※フィリングに北海道のじゃがいもとチーズを使用。
■「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」
黒胡椒でパンチを効かせたジューシーなチキンパティに、シャキシャキのレタスとマヨソース、甘辛い手羽先風ソースを合わせたチキンバーガー。黒胡椒の香りと、後引く辛みが特長のサクサク衣のチキンパティは、ジューシーさにこだわり、モモの一枚肉を使用した。甘めに仕上げた醤油ベースの手羽先風ソースと黒胡椒の香りと辛みがベストバランスの、名古屋名物の手羽先の味わいを再現した、旨さと辛さがやみつきになる一品。※辛味が苦手な人は注意。
■「博多明太バターてりやき」
「てりやきマックバーガー」に博多明太バターマヨソースとチェダーチーズを組み合わせた、相性抜群の一品。ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げた、コクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガー」に、博多の明太子とバターの風味がクセになるマヨソースと、コクのあるチェダーチーズを合わせた。
■「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」
期間限定の「北海道じゃがチーズてりやき」の味を、マフィンで朝から味わえる、「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」が登場。ジューシー＆スパイシーなソーセージパティに甘辛いてりやきソースをからめ、ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリング、コクのあるホワイトチェダーチーズのスライス、シャキシャキのレタスをイングリッシュマフィンでサンドした、朝にぴったりの一品。
※フィリングに北海道のじゃがいもとチーズを使用。
■「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」
「マックフライポテト」をご当地の味わいで楽しめる「シャカシャカポテト 金沢名物 黒カレー味」が新登場。金沢名物の黒カレーのコク深い味わいを再現した。食欲をそそるスパイスの香り、ビーフとポークのうま味がポテトのおいしさを引き立て、クセになる一品。
■「グランドコーク」
炭酸の刺激と独特の味わいで、のどの渇きを癒すだけでなく、気分もリフレッシュしてくれるドリンクに、Mサイズの約2倍の量のグランドサイズが登場。ハンバーガーとベストマッチなドリンクをグランドサイズで楽しめる。
■「グランドフライ」
外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感。ハンバーガーとの相性が抜群のマックフライポテトにグランドサイズが登場。その量はMサイズの約1.7倍。マックフライポテトを心ゆくまで楽しめる。
【画像】壮大な世界観！マクドナルド新CM「ご当地マック『聖闘士星矢』篇」
聖クロ衣スを着用したせいやが「ご当地マックにせいや！」と商品のおいしさをおすすめ。「聖闘士星矢」の初代オープニング主題歌「ペガサス幻想」を替え歌にしたオリジナルソングを熱唱する。
なお「聖闘士星矢」の人気キャラクターが描かれた数量限定オリジナルパッケージにて4種類のバーガー新商品を提供し、ここだけの「聖闘士星矢」の世界観を感じられるコラボレーションとなっている。
“ご当地バーガー”は、「北海道じゃがチーズてりやき」「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」「博多明太バターてりやき」のバーガー3種と、朝マックより「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」。
「北海道じゃがチーズてりやき」は、「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズと、ホワイトチェダーチーズを合わせた、まろやかで食べ応えのある一品。「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」は、黒胡椒を効かせたジューシーなモモの一枚肉と甘辛いソースを合わせ、名古屋名物「手羽先」を再現したやみつきになる一品。「博多明太バターてりやき」は、「てりやきマックバーガー」にクセになる博多明太バターマヨソースとコクのあるチェダーチーズを合わせた、相性抜群な一品となる。
このほか、朝から“ご当地マック”を味わえるよう、朝マック限定の新商品「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」も登場。さらにサイドメニューでも“ご当地マック”を楽しめるようｎ、食欲をそそるスパイスの香りが広がり、コクのある味わいに仕上げた、金沢名物の「黒カレー」を再現したクセになる一品の「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」も新登場する。
さらに、昨年に引き続き、コカ･コーラがMサイズの約2倍の量になった「グランドコーク」と、マックフライポテトがMサイズの約1.7倍のグランドサイズになった「グランドフライ」が再登場する。バリューセット（Mセット）の「コカ･コーラ」と「マックフライポテト」がプラス200円でグランドサイズに変更可能な「グランドセット」も用意する。
■「北海道じゃがチーズてりやき」
「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズを組み合わせた、まろやかで食べ応えのある一品。ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げた、コクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガー」に、ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリングと、クリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズを合わせた。
※フィリングに北海道のじゃがいもとチーズを使用。
■「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」
黒胡椒でパンチを効かせたジューシーなチキンパティに、シャキシャキのレタスとマヨソース、甘辛い手羽先風ソースを合わせたチキンバーガー。黒胡椒の香りと、後引く辛みが特長のサクサク衣のチキンパティは、ジューシーさにこだわり、モモの一枚肉を使用した。甘めに仕上げた醤油ベースの手羽先風ソースと黒胡椒の香りと辛みがベストバランスの、名古屋名物の手羽先の味わいを再現した、旨さと辛さがやみつきになる一品。※辛味が苦手な人は注意。
■「博多明太バターてりやき」
「てりやきマックバーガー」に博多明太バターマヨソースとチェダーチーズを組み合わせた、相性抜群の一品。ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げた、コクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガー」に、博多の明太子とバターの風味がクセになるマヨソースと、コクのあるチェダーチーズを合わせた。
■「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」
期間限定の「北海道じゃがチーズてりやき」の味を、マフィンで朝から味わえる、「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」が登場。ジューシー＆スパイシーなソーセージパティに甘辛いてりやきソースをからめ、ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリング、コクのあるホワイトチェダーチーズのスライス、シャキシャキのレタスをイングリッシュマフィンでサンドした、朝にぴったりの一品。
※フィリングに北海道のじゃがいもとチーズを使用。
■「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」
「マックフライポテト」をご当地の味わいで楽しめる「シャカシャカポテト 金沢名物 黒カレー味」が新登場。金沢名物の黒カレーのコク深い味わいを再現した。食欲をそそるスパイスの香り、ビーフとポークのうま味がポテトのおいしさを引き立て、クセになる一品。
■「グランドコーク」
炭酸の刺激と独特の味わいで、のどの渇きを癒すだけでなく、気分もリフレッシュしてくれるドリンクに、Mサイズの約2倍の量のグランドサイズが登場。ハンバーガーとベストマッチなドリンクをグランドサイズで楽しめる。
■「グランドフライ」
外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感。ハンバーガーとの相性が抜群のマックフライポテトにグランドサイズが登場。その量はMサイズの約1.7倍。マックフライポテトを心ゆくまで楽しめる。