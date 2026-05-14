M!LK、自身初の“映像”3部門で同時1位【オリコンランキング】
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの最新映像作品『M!LK 11th Anniversary Day 〜爆裂11時間生配信〜』が、14日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、映像3部門すべてで自己最高初週売上を記録し、自身初の3部門同時1位を獲得した。
【動画】M!LK「爆裂愛してる」MV
初週売上は、DVD：1.0万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：3.0万枚で、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」ともに、前作『M!LK CONCERT TOUR 2025「M!X」』（2025年12月15日付）の初週売上を上回った。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」でも、同作の合計0.7万枚を超え、自己最高初週売上となる合計4.0万枚を記録した。
また3部門すべてにおいて、同作が持っていた自己最高累積売上記録を初週売上のみで更新【※】した。
【※】『M!LK CONCERT TOUR 2025「M!X」』の累積売上（2026年5月18日付時点）
DVD：6,764枚、BD：11,725枚、ミュージックDVD・BD：18,489枚
本作には、2025年11月24日に結成11周年を記念して開催された11時間に及ぶ生配信の中から、厳選された見どころを収録。『好きすぎて滅！』や『イイじゃん』を含むライブパート全10曲を完全収録しているほか、生配信の舞台裏で撮影された未公開映像も収められ、総収録時間4時間超の内容となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【動画】M!LK「爆裂愛してる」MV
初週売上は、DVD：1.0万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：3.0万枚で、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」ともに、前作『M!LK CONCERT TOUR 2025「M!X」』（2025年12月15日付）の初週売上を上回った。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」でも、同作の合計0.7万枚を超え、自己最高初週売上となる合計4.0万枚を記録した。
【※】『M!LK CONCERT TOUR 2025「M!X」』の累積売上（2026年5月18日付時点）
DVD：6,764枚、BD：11,725枚、ミュージックDVD・BD：18,489枚
本作には、2025年11月24日に結成11周年を記念して開催された11時間に及ぶ生配信の中から、厳選された見どころを収録。『好きすぎて滅！』や『イイじゃん』を含むライブパート全10曲を完全収録しているほか、生配信の舞台裏で撮影された未公開映像も収められ、総収録時間4時間超の内容となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞