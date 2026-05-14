羽鳥慎一アナウンサー（55）が13日に放送された日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後8・00）に出演。フリーアナウンサーに転身した人気女性アナが同じ事務所に在籍したことに驚いたことを振り返った。

今回は「日本全国ご当地クイズSP」と題して放送され、群馬に関するクイズが出された。

クイズの合間のトークで、千鳥・ノブが「羽鳥さんが同じ事務所なんですね」と、ゲスト出演した3月末で同局を退社してフリーに転身した岩田絵里奈との共通点について尋ねた。

これに対し、羽鳥は「そうなんですよ」と答えつつ「ネットで知りました」と明かしてスタジオは驚きに包まれた。相談などをしなかったことについて、岩田は「あの…特に…そんなに知らない人だった」とぶっちゃけた。

まさかの発言にノブは「いやいやいや!」と笑い、大悟も「大先輩やろ?」と指摘するなど、スタジオは大爆笑。岩田の言い分に対して羽鳥も「ちょっとは知ってるけど、そんなに知らない人だったんですよ」と同意見だった。

羽鳥はスマートフォンでネットニュースを見るジェスチャーとともに「あ、辞めるんだ。岩田さん。あーそうなんだ…おぉ!?同じところ（事務所）なんだ」と驚いたことを振り返った。