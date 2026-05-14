大泉洋がゆず・北川悠仁と初タッグ 書き下ろし曲「ひざこぞう」30周年EPに収録
俳優・アーティストの大泉洋が8月12日にリリースする芸能生活30周年記念EPに、ゆず・北川悠仁が書き下ろした「ひざこぞう」が収録されることが明らかとなった。
【画像】いろんなポーズが楽しい！大泉洋 EPジャケット3種
「ひざこぞう」は、誰しもが一度は振り返る“自分の原点”をテーマに、今も変わらないひたむきさや前を向いて進む力強さを歌ったミディアムバラード。北海道のバラエティ番組で体当たりの企画に挑んできた大泉、そして路上から歌を届けてきた北川。異なる場所で、泥臭くもひたむきに前を向いてきた2人の共通点から着想を得て、普遍的なメッセージへと昇華させた一曲となっている。
大泉にとって、2024年3月にリリースした自身初のベストアルバム『YO OIZUMI ALL TIME BEST』以来の約2年半ぶりのCDリリースとなる。「ひざこぞう」は、5月末からスタートする初のアリーナツアー『芸能生活30周年記念!!大泉洋リサイタル2-リベンジ-supported by LIVE DAM WAO!』直前の5月27日に先行配信リリースされる。
あわせて、EPのタイトルが『大泉洋 芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」』に決定したことも発表された。初回限定盤（CD＋Blu-ray）、通常盤（CD）、ThankCUE＋限定セット（CD＋Blu-ray）の3形態でリリースされ、それぞれのジャケット写真も解禁。TEAM NACSのメンバーカラーでもある黄色を基調にした、個性あふれる大泉のポージングが印象的な内容に仕上がっている。
CDショップ特典も発表され、Amazon.co.jpは「メガジャケ」、セブンネットショッピングは「トート型エコバッグ」、@Loppi・HMVは「A4クリアファイル - A ver.」、タワーレコードは「A4クリアファイル - B ver.」、楽天ブックスは「A4クリアファイル - C ver.」、CUEPRO・アスマート・UM STOREは「A4クリアファイル - D ver.」、その他CDショップ・ECは「ステッカー」が用意される。
【画像】いろんなポーズが楽しい！大泉洋 EPジャケット3種
「ひざこぞう」は、誰しもが一度は振り返る“自分の原点”をテーマに、今も変わらないひたむきさや前を向いて進む力強さを歌ったミディアムバラード。北海道のバラエティ番組で体当たりの企画に挑んできた大泉、そして路上から歌を届けてきた北川。異なる場所で、泥臭くもひたむきに前を向いてきた2人の共通点から着想を得て、普遍的なメッセージへと昇華させた一曲となっている。
あわせて、EPのタイトルが『大泉洋 芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」』に決定したことも発表された。初回限定盤（CD＋Blu-ray）、通常盤（CD）、ThankCUE＋限定セット（CD＋Blu-ray）の3形態でリリースされ、それぞれのジャケット写真も解禁。TEAM NACSのメンバーカラーでもある黄色を基調にした、個性あふれる大泉のポージングが印象的な内容に仕上がっている。
CDショップ特典も発表され、Amazon.co.jpは「メガジャケ」、セブンネットショッピングは「トート型エコバッグ」、@Loppi・HMVは「A4クリアファイル - A ver.」、タワーレコードは「A4クリアファイル - B ver.」、楽天ブックスは「A4クリアファイル - C ver.」、CUEPRO・アスマート・UM STOREは「A4クリアファイル - D ver.」、その他CDショップ・ECは「ステッカー」が用意される。