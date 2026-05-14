日本各地の名物がハンバーガーに！マクドナルド“ご当地マック”
全国のマクドナルドに、日本各地の名物のおいしさを詰め込んだ期間限定メニューが登場！
「北海道じゃがチーズてりやき」と「名古屋名物手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」、そして「博多明太バターてりやき」のバーガー3種に、朝マックでは「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」を、サイドメニューでは「シャカシャカポテト金沢名物黒カレー味」を加えた計5つの新商品がラインナップ。
全国のマクドナルド店舗（一部店舗は除く）にて5月20日(水)から期間限定で販売します。
マクドナルド“ご当地マック”
販売店舗：全国の日本マクドナルド店舗（一部店舗は除く）
販売期間：2026年5月20日から期間限定
全国のマクドナルドに、日本各地の名物のおいしさを詰め込んだ期間限定メニューが登場！
また、「聖闘士星矢」とコラボレーションし、「聖闘士星矢」の人気キャラクターが描かれた数量限定オリジナルパッケージにて4種類のバーガー新商品を提供し、ここだけの「聖闘士星矢」の世界観を感じられるコラボレーションになっています。
さらに、2025年に引き続き、コカ･コーラがMサイズの約2倍の量になった「グランドコーク」と、マックフライポテトがMサイズの約1.7倍のグランドサイズになった「グランドフライ」が再登場。
バリューセット（Mセット）の「コカ･コーラ」と「マックフライポテト」が+200円でグランドサイズに変更可能な「グランドセット」もラインナップされています。
北海道じゃがチーズてりやき
価格：単品490円〜
「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズを組み合わせた、まろやかで食べ応えのある一品。
ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げた、コクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガ
ー」に、ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリングと、クリーミーでコクの
あるホワイトチェダーチーズを合わせました。
※フィリングに北海道のじゃがいもとチーズを使用しています。
名古屋名物 手羽先風 黒胡椒ジューシーチキン
価格：単品490円〜
黒胡椒でパンチを効かせたジューシーなチキンパティに、シャキシャキのレタスとマヨソース、甘辛い手羽先風ソースを合わせたチキンバーガー。
黒胡椒の香りと、後引く辛みが特長のサクサク衣のチキンパティは、ジューシーさにこだわり、モモの一枚肉を使用しています。
甘めに仕上げた醤油ベースの手羽先風ソースと黒胡椒の香りと辛みがベストバランス。
名古屋名物の手羽先の味わいを再現した、旨さと辛さがやみつきになる一品です。
※辛味が苦手な方はご注意ください。
博多明太バターてりやき
価格：単品490円〜
「てりやきマックバーガー」に博多明太バターマヨソースとチェダーチーズを組み合わせた、相性抜群の一品。
ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げた、コクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガー」に、博多の明太子とバターの風味がクセになるマヨソースと、コクのあるチェダーチーズを合わせてあります。
シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味
価格：ポテト単品＋50円〜
「マックフライポテト」をご当地の味わいで楽しめる「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」が新登場。
金沢名物の黒カレーのコク深い味わいを再現しています。
食欲をそそるスパイスの香り、ビーフとポークのうま味がポテトのおいしさを引き立て、クセになる一品です。
＜朝マック＞北海道じゃがチーズ てりやきマフィン
価格：410円〜
期間限定の「北海道じゃがチーズてりやき」の味を朝から味わえる、「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」
ジューシー＆スパイシーなソーセージパティに甘辛いてりやきソースをからめ、ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリング、コクのあるホワイトチェダーチーズのスライス、シャキシャキのレタスをイングリッシュマフィンでサンドした、朝にぴったりの一品です。
※フィリングに北海道のじゃがいもとチーズを使用しています。
グランドコーク
価格：単品440円〜
炭酸の刺激と独特の味わいで、のどの渇きを癒すだけでなく、気分もリフレッシュしてくれるドリンクに、Mサイズの約2倍の量のグランドサイズが登場！
ハンバーガーとベストマッチなドリンクをグランドサイズで楽しめます。
グランドサイズ対象のドリンクは、「コカ・コーラ」「コカ・コーラゼロ」「スプライト」「ファンタグレープ」「ファンタメロン」「Qoo白ぶどう」「爽健美茶」の7種です。
グランドフライ
価格：単品490円〜
外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感。
ハンバーガーとの相性が抜群のマックフライポテトにグランドサイズが登場。
その量はなんとMサイズの約1.7倍！
マックフライポテトを心ゆくまで楽しめます。
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