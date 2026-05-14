全国のマクドナルドに、日本各地の名物のおいしさを詰め込んだ期間限定メニューが登場！

「北海道じゃがチーズてりやき」と「名古屋名物手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」、そして「博多明太バターてりやき」のバーガー3種に、朝マックでは「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」を、サイドメニューでは「シャカシャカポテト金沢名物黒カレー味」を加えた計5つの新商品がラインナップ。

全国のマクドナルド店舗（一部店舗は除く）にて5月20日(水)から期間限定で販売します。

マクドナルド“ご当地マック”

販売店舗：全国の日本マクドナルド店舗（一部店舗は除く）

販売期間：2026年5月20日から期間限定

全国のマクドナルドに、日本各地の名物のおいしさを詰め込んだ期間限定メニューが登場！

また、「聖闘士星矢」とコラボレーションし、「聖闘士星矢」の人気キャラクターが描かれた数量限定オリジナルパッケージにて4種類のバーガー新商品を提供し、ここだけの「聖闘士星矢」の世界観を感じられるコラボレーションになっています。

さらに、2025年に引き続き、コカ･コーラがMサイズの約2倍の量になった「グランドコーク」と、マックフライポテトがMサイズの約1.7倍のグランドサイズになった「グランドフライ」が再登場。

バリューセット（Mセット）の「コカ･コーラ」と「マックフライポテト」が+200円でグランドサイズに変更可能な「グランドセット」もラインナップされています。

北海道じゃがチーズてりやき

価格：単品490円〜

「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズを組み合わせた、まろやかで食べ応えのある一品。

ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げた、コクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガ

ー」に、ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリングと、クリーミーでコクの

あるホワイトチェダーチーズを合わせました。

※フィリングに北海道のじゃがいもとチーズを使用しています。

名古屋名物 手羽先風 黒胡椒ジューシーチキン

価格：単品490円〜

黒胡椒でパンチを効かせたジューシーなチキンパティに、シャキシャキのレタスとマヨソース、甘辛い手羽先風ソースを合わせたチキンバーガー。

黒胡椒の香りと、後引く辛みが特長のサクサク衣のチキンパティは、ジューシーさにこだわり、モモの一枚肉を使用しています。

甘めに仕上げた醤油ベースの手羽先風ソースと黒胡椒の香りと辛みがベストバランス。

名古屋名物の手羽先の味わいを再現した、旨さと辛さがやみつきになる一品です。

※辛味が苦手な方はご注意ください。

博多明太バターてりやき

価格：単品490円〜

「てりやきマックバーガー」に博多明太バターマヨソースとチェダーチーズを組み合わせた、相性抜群の一品。

ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げた、コクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガー」に、博多の明太子とバターの風味がクセになるマヨソースと、コクのあるチェダーチーズを合わせてあります。

シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味

価格：ポテト単品＋50円〜

「マックフライポテト」をご当地の味わいで楽しめる「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」が新登場。

金沢名物の黒カレーのコク深い味わいを再現しています。

食欲をそそるスパイスの香り、ビーフとポークのうま味がポテトのおいしさを引き立て、クセになる一品です。

＜朝マック＞北海道じゃがチーズ てりやきマフィン

価格：410円〜

期間限定の「北海道じゃがチーズてりやき」の味を朝から味わえる、「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」

ジューシー＆スパイシーなソーセージパティに甘辛いてりやきソースをからめ、ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリング、コクのあるホワイトチェダーチーズのスライス、シャキシャキのレタスをイングリッシュマフィンでサンドした、朝にぴったりの一品です。

※フィリングに北海道のじゃがいもとチーズを使用しています。

グランドコーク

価格：単品440円〜

炭酸の刺激と独特の味わいで、のどの渇きを癒すだけでなく、気分もリフレッシュしてくれるドリンクに、Mサイズの約2倍の量のグランドサイズが登場！

ハンバーガーとベストマッチなドリンクをグランドサイズで楽しめます。

グランドサイズ対象のドリンクは、「コカ・コーラ」「コカ・コーラゼロ」「スプライト」「ファンタグレープ」「ファンタメロン」「Qoo白ぶどう」「爽健美茶」の7種です。

グランドフライ

価格：単品490円〜

外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感。

ハンバーガーとの相性が抜群のマックフライポテトにグランドサイズが登場。

その量はなんとMサイズの約1.7倍！

マックフライポテトを心ゆくまで楽しめます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本各地の名物がハンバーガーに！マクドナルド“ご当地マック” appeared first on Dtimes.