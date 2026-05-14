NY株式13日（NY時間14:12）（日本時間03:12）
ダウ平均　　　49662.21（-98.35　-0.20%）
ナスダック　　　26428.41（+340.21　+1.30%）
CME日経平均先物　63300（大証終比：-10　-0.02%）

欧州株式13日終値
英FT100　 10325.35（+60.03　+0.58%）
独DAX　 24136.81（+181.88　+0.76%）
仏CAC40　 8007.97（+28.05　+0.35%）

米国債利回り
2年債　 　3.988（-0.004）
10年債　 　4.478（+0.015）
30年債　 　5.045（+0.021）
期待インフレ率　 　2.497（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.100（-0.001）
英　国　　5.065（-0.036）
カナダ　　3.585（-0.008）
豪　州　　5.062（+0.030）
日　本　　2.580（+0.035）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.27（-0.91　-0.89%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4696.50（+9.80　+0.21%）

ビットコイン（ドル）
79588.00（-1085.57　-1.35%）
（円建・参考値）
1256万7741円（-171422　-1.35%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ