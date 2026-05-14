ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は９８ドル安 ナスダックは１．３％の大幅高
NY株式13日（NY時間14:12）（日本時間03:12）
ダウ平均 49662.21（-98.35 -0.20%）
ナスダック 26428.41（+340.21 +1.30%）
CME日経平均先物 63300（大証終比：-10 -0.02%）
欧州株式13日終値
英FT100 10325.35（+60.03 +0.58%）
独DAX 24136.81（+181.88 +0.76%）
仏CAC40 8007.97（+28.05 +0.35%）
米国債利回り
2年債 3.988（-0.004）
10年債 4.478（+0.015）
30年債 5.045（+0.021）
期待インフレ率 2.497（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.100（-0.001）
英 国 5.065（-0.036）
カナダ 3.585（-0.008）
豪 州 5.062（+0.030）
日 本 2.580（+0.035）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.27（-0.91 -0.89%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4696.50（+9.80 +0.21%）
ビットコイン（ドル）
79588.00（-1085.57 -1.35%）
（円建・参考値）
1256万7741円（-171422 -1.35%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49662.21（-98.35 -0.20%）
ナスダック 26428.41（+340.21 +1.30%）
CME日経平均先物 63300（大証終比：-10 -0.02%）
欧州株式13日終値
英FT100 10325.35（+60.03 +0.58%）
独DAX 24136.81（+181.88 +0.76%）
仏CAC40 8007.97（+28.05 +0.35%）
米国債利回り
2年債 3.988（-0.004）
10年債 4.478（+0.015）
30年債 5.045（+0.021）
期待インフレ率 2.497（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.100（-0.001）
英 国 5.065（-0.036）
カナダ 3.585（-0.008）
豪 州 5.062（+0.030）
日 本 2.580（+0.035）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.27（-0.91 -0.89%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4696.50（+9.80 +0.21%）
ビットコイン（ドル）
79588.00（-1085.57 -1.35%）
（円建・参考値）
1256万7741円（-171422 -1.35%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ