NY株式13日（NY時間13:29）（日本時間02:29）
ダウ平均　　　49627.82（-132.74　-0.27%）
ナスダック　　　26410.68（+322.48　+1.24%）
CME日経平均先物　63335（大証終比：+25　+0.04%）

欧州株式13日終値
英FT100　 10325.35（+60.03　+0.58%）
独DAX　 24136.81（+181.88　+0.76%）
仏CAC40　 8007.97（+28.05　+0.35%）

米国債利回り
2年債　 　3.985（-0.006）
10年債　 　4.472（+0.009）
30年債　 　5.040（+0.016）
期待インフレ率　 　2.498（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.100（-0.001）
英　国　　5.065（-0.036）
カナダ　　3.585（-0.008）
豪　州　　5.062（+0.030）
日　本　　2.580（+0.035）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.71（-0.47　-0.46%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4707.80（+21.10　+0.45%）

ビットコイン（ドル）
79312.19（-1361.38　-1.69%）
（円建・参考値）
1251万9429円（-214894　-1.69%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ