ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１３２ドル安 ナスダックは１．２％の大幅高
NY株式13日（NY時間13:29）（日本時間02:29）
ダウ平均 49627.82（-132.74 -0.27%）
ナスダック 26410.68（+322.48 +1.24%）
CME日経平均先物 63335（大証終比：+25 +0.04%）
欧州株式13日終値
英FT100 10325.35（+60.03 +0.58%）
独DAX 24136.81（+181.88 +0.76%）
仏CAC40 8007.97（+28.05 +0.35%）
米国債利回り
2年債 3.985（-0.006）
10年債 4.472（+0.009）
30年債 5.040（+0.016）
期待インフレ率 2.498（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.100（-0.001）
英 国 5.065（-0.036）
カナダ 3.585（-0.008）
豪 州 5.062（+0.030）
日 本 2.580（+0.035）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.71（-0.47 -0.46%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4707.80（+21.10 +0.45%）
ビットコイン（ドル）
79312.19（-1361.38 -1.69%）
（円建・参考値）
1251万9429円（-214894 -1.69%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49627.82（-132.74 -0.27%）
ナスダック 26410.68（+322.48 +1.24%）
CME日経平均先物 63335（大証終比：+25 +0.04%）
欧州株式13日終値
英FT100 10325.35（+60.03 +0.58%）
独DAX 24136.81（+181.88 +0.76%）
仏CAC40 8007.97（+28.05 +0.35%）
米国債利回り
2年債 3.985（-0.006）
10年債 4.472（+0.009）
30年債 5.040（+0.016）
期待インフレ率 2.498（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.100（-0.001）
英 国 5.065（-0.036）
カナダ 3.585（-0.008）
豪 州 5.062（+0.030）
日 本 2.580（+0.035）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.71（-0.47 -0.46%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4707.80（+21.10 +0.45%）
ビットコイン（ドル）
79312.19（-1361.38 -1.69%）
（円建・参考値）
1251万9429円（-214894 -1.69%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ