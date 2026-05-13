なぜか恋が短命…。彼氏ができても「交際が長続きしない女性」の特徴
本命彼氏ができても、いつも交際が長く続かないという女性っています。
これは女性側にも何か原因があるのでしょうか？
そこで今回は、本命彼氏ができても「交際が長続きしない女性」の特徴を紹介します。
｜自分の弱みを見せられない
交際が長続きしない女性の多くが、彼氏に対して自分の弱みを見せられない傾向があります。
でも、男性は本命の彼女から「頼りにされたい」と考えるので、彼女が弱みを見せてくれないことでもどかしさを感じてしまうでしょう。
｜何でも彼氏に報告してしまう
日常の出来事や今の気持ちなど、いちいち彼氏になんでも報告していませんか？
自分のことや自分の気持ちを包み隠さずなんでもかんでも話していると、彼氏としては「依存されているかも」と警戒心を持ち始めます。
そうなると彼氏にとって重い存在となりかねないので、小まめな報告はほどほどにして、顔合わせた時こそ色々と話を膨らませるようにしましょう。
｜彼氏に尽くしすぎる
交際が長続きしない女性によくあるのが、彼氏に尽くしすぎるということ。
「大好きな彼の役に立ちたい」という強い気持ちを持つ女性は少なくありませんが、そうなると彼女のことを対等な関係として見なくなる男性もいますし、尽くされすぎて自分の不甲斐なさを痛感してしまう男性もいます。
むしろ、彼氏の方も「彼女の役に立ちたい」と思っているので、そこのバランスが崩れないように意識していきましょう。
もし今回紹介した特徴に自分が当てはまるものがある場合、少しずつ改善していきましょうね。
🌼いつの間にか恋愛対象外に。男性が「重いな」と感じてしまう女性の行動