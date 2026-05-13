モテるのになぜか一途じゃない。不倫しやすい男性に多い行動パターン
優しいし、気遣いもできる。女性からの人気も高いのに、なぜか恋愛が長続きしないという男性に心当たりはありませんか？不倫しやすい男性には、“女性慣れ”だけでは片づけられない行動パターンが見られることがあります。
“相手に合わせる”のがうまい
話し方や距離感を、その相手に合わせて自然に変えられる男性は不倫しやすいタイプかもしれません。否定せず、心地よい空気をつくるのが上手なため、一緒にいると「わかってくれている」と感じやすくなります。
連絡の温度差を自然にコントロールする
連絡が続くときはマメなのに、急にペースが落ちる。でも完全には切らず、絶妙な距離感で繋ぎ続ける。そんな男性だと、女性側は「嫌われたわけじゃない」と感じやすく、関係を手放しにくくなります。
“今の楽しさ”を優先するところがある
先の話は曖昧でも、一緒にいる時間は盛り上げる男性も不倫しやすいタイプかも。ただ、そういう男性はその場を楽しませる力がある一方で、関係の責任や整理は後回しになりやすい傾向があります。
不倫しやすい男性は、強引というより“自然に入り込む”タイプということ。そういう男性と接する際は居心地の良さだけでなく、“現実”も冷静に見ることが大事です。その視点があるかどうかで、見えるものは変わっていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「それ、全部つながってる…」不倫する男性に見られる“あるある行動”