天羽希純が5月11日発売の「週刊スピリッツ」で表紙を飾り、アザーカット4点が公開された。

天羽希純

天羽希純

天羽希純は、令和最強のコンプラ女としてSNSで数々の投稿が万単位でバズり、たびたびトレンド入りするなど注目を集めるアイドル。所属していた#2i2はラストツアーで全国7都市を巡り、昨年12月6日にSHIBUYA O-EASTで行ったラストライブをもって惜しまれつつ解散した。今後はバラエティ、グラビアを主軸としてマルチなタレントとして活動していく。

1月には3rd写真集「BONUS」を発売し、わずか1週間で重版が決定。2月からはラジオアプリ「GERA」でラジオ番組『天羽希純の爛漫JUNKIE』もスタートした。

天羽希純 コメント

◆約1年ぶりの「スピリッツ」掲載おめでとうございます！久しぶりの登場が決まったときの率直なお気持ちを教えてください。

天羽：ありがとうございます！約1年ぶりにまたスピリッツさんに呼んでいただけて、本当にすっごくうれしいです！

前回掲載していただいた時は、ニューヨークの嶋佐さんにカメラマンとして撮影していただくという特別な企画だったんです。

なので、今回みたいな純粋なグラビア撮影でスピリッツさんに出させていただくのは本当に久しぶりで！

「やったー！またスピリッツさんに載れるんだ！」って、マネージャーさんから聞いた時は思わず飛び跳ねちゃいました（笑）。

◆今回の撮影は海辺のスタジオとのことですが、ロケーションの第一印象はいかがでしたか？

天羽：スタジオから海が一望できて、本当にすっごくきれいで感動しました！

窓が大きくて開放感がたっぷりで、最高のロケーションだったんです。

でも撮影中、ふと外を見たら、おじいちゃんとおばあちゃんが海辺をのんびりお散歩していて。私、その時ちょうど水着姿だったから、「もし今、おじいちゃんとおばあちゃんがパッとこっちを見て、水着姿の私と目が合っちゃったらどうなっちゃうんだろう……!?」って一人で勝手にドキドキしてました（笑）。

平和な景色と水着のギャップが面白かったです！

◆海辺というシチュエーションもあって、いつもと違う表情や雰囲気は意識しましたか？

天羽：今回は海辺の爽やかな雰囲気に合わせて、普段の私のグラビアよりも「布面積が多め」の衣装も着させていただいたんです！

普段は結構セクシーな衣装が多いので、逆にすごく新鮮で楽しかったです。

布が多い分、ポージングや表情でどうやって私らしさやセクシーさを出そうかなって考えながら撮影を頑張りました！！

いつもとはちょっと違う、爽やかでなきすみを楽しんでもらえるんじゃないかなって思います！

◆撮影中は食事を控えるかと思うのですが撮影後の食事は何を食べましたか？

天羽：撮影が終わったあと、みんなでスタジオからきれいな海を眺めながらカレーを食べました！

グラビア撮影を乗り越えた後のカレーって、どうしてあんなにおいしいんでしょうね！（笑）しかもその時、マネージャーさんが気を利かせてスマホで「ザバーン……」ってさざなみのBGMを流してくれたんです！目の前に本物の海があるのってちょっぴり思っちゃいました（笑）でもその謎の演出のおかげで、なんだか学生時代の合宿みたいな青春っぽさが出て、スタッフの皆さんとワイワイしながらカレーを食べたのがすごく楽しくて良い思い出です！

◆最後に、いつも応援してくれているファンの皆さんにメッセージをお願いします！

いつも応援してくれているみんな、本当にありがとうございます！最近は体調不良とかで、みんなに心配をかけちゃう時があって本当にごめんなさい…（泣）。待っててくれて、優しい言葉をたくさんくれて本当にうれしかったです。

でも、今はもう元気いっぱいです！2026年も「令和最狂のコンプラ（ギリギリ守る系）女」として、みんなと事務所をドキドキさせちゃうようなギリギリのラインを攻めつつ（笑）、限界突破でめっちゃ頑張っていきます！

©桑島智輝／小学館

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