一緒にいてラクな人はここが違う。気を遣わせない人がやっている３つのこと
優しい人のはずなのに、なぜか一緒にいると疲れる人もいれば、特別に盛り上げようとしているわけではないのに、“また会いたくなる人”もいるはず。その差は、性格の明るさではなく「相手に頑張らせない関わり方」をしてくれているかどうかにあります。
リアクションを強要しない
一緒にいてラクな人は、相手に大きな反応を求めません。例えば、自分の話をしたあとに「どう？」「面白くない？」と反応を確認し続けないでしょう。また、会話の途中で少し沈黙があっても、無理に埋めようともしません。この“詰めすぎなさ”が一緒にいてラクなのです。
相手のペースを崩さない
気を遣わせない人は、自分のテンポを押しつけません。例えば、返信が遅い相手に連続でLINEを送りません氏、忙しそうな相手を長く引き止めたりもしません。相手のテンポを見ながら、距離感を自然に調整しています。
気を遣ってもらったことを流さない
一緒にいてラクな人は、相手の小さな配慮によく気づいています。予定を合わせてくれた、話を聞いてくれた、空気を和らげてくれたなど、そういう細かな行動を当たり前に受け止めません。必ず「合わせてくれてありがとう」と伝えています。
一緒にいてラクな人は、相手に無理をさせませんし、相手に頑張らせようともしませんし、相手の気遣いをちゃんと受け取っているもの。この積み重ねによって、“また会いたい”と思わせる空気を自然と作っているのです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼年齢を重ねるほど魅力が増す人と、存在感が薄くなっていく人。その差って何？