サンコーは、ペットボトルの水で洗浄ができる「コードレス高圧ちょい洗浄機」を2026年5月11日に発売しました。実売価格は9980円（税込）。

「コードレス高圧ちょい洗浄機」

記事のポイント コンセントや水道が不要で、どこでも手軽に使えるポータブルタイプの高圧洗浄機。自宅や庭先、ガレージなどでの洗浄や、外出先やレジャーでの使用に◎。

本製品は、折りたたみ式ハンドル採用のポータブル高圧洗浄機です。バッテリー内蔵で、USB Type-Cで充電し、コードレスで使用できます。

最大の特徴は、手近な2Lペットボトルを水タンクとして利用できるところ。面倒な水道ホースの接続や電源コードの取り回しが不要です。

また、付属のチューブを使えばバケツなどから給水することもできます。

付属の5in1ノズルにより、ストレートから広範囲スプレーまで5段階の噴射モードをダイヤル操作で瞬時に切り替えられます。

さらに洗剤ノズルも標準装備し、これ1台で泡洗浄も可能です。

使わない時は専用ケースに全ての付属品をコンパクトに収納できるのもポイント。

折りたたんだときのサイズは幅76×奥行200×高さ120mm。本体重量は930gと軽量。

自宅のベランダ掃除や、レジャー先での泥落としなど、場所を選ばず手軽に洗浄作業を行いたいときに最適です。

サンコー 「コードレス高圧ちょい洗浄機」 発売日：2026年5月11日 実売価格：9980円（税込）

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