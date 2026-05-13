【40代・50代】配色を強くしないだけで、大人コーデを今っぽく。2026春夏“なじませ配色”３選
コーデをきれいにまとめているのに、どこか今っぽく見えないことはありませんか？2026年春夏は、“色をはっきり分ける”より、“やわらかくつなぐ”配色がトレンド。強いコントラストで見せるより、空気のようになじませることで、大人世代のコーデは軽やかに見えやすいでしょう。特に40代・50代は、色を効かせすぎるより“自然にまとまって見えること”が今っぽさにつながるポイント。今回は、大人世代が取り入れやすい2026春夏の“なじませ配色”を３つ紹介します。
エクリュ × ベージュで“白を強く見せない”
白を主役にしたコーデは爽やかに見える一方で、色の差が強すぎると、どこか気合いが入った印象に見えることも。2026年春夏は、真っ白よりも少し黄みを含んだ“エクリュ”を選ぶことで、やわらかく空気になじむバランスに整える流れです。
そこにベージュを重ねることで、軽さと上品さを両立しやすくなります。白×黒のような強い配色よりも、“自然につながるグラデーション”を意識することで、大人世代でも頑張りすぎて見えません。なお、小物まで淡色でまとめる場合は、トープのような少し深みのあるニュアンスカラーを入れると、ぼやけ感を防ぎながら都会的な印象に整いやすくなります。
グレージュ × チャコールで“黒を軽く見せる”
黒を取り入れたいときも、2026年春夏は“真っ黒”より少しやわらかいチャコール寄りが今っぽい選び方。そこにグレージュを合わせることで、モノトーン特有の重たさを抑えながら、軽やかな都会感をつくりやすくなります。
今季は、きれいめに整えすぎるより、“少し力が抜けている”くらいのバランスが主流。スミグレーのTシャツや軽いシャツ羽織りを重ねることで、黒系コーデも春夏らしい抜け感が生まれます。“黒を引き立てる”のではなく、“黒をやわらげる”意識を持ちましょう。
ペールブルー × ライトグレーで“色を浮かせない”
春夏らしく色を取り入れるなら、ペールブルーのような淡い寒色が今年らしい選択。ただし、色を効かせすぎると、コーデの中でそこだけ浮いて見えることがあります。
そこで合わせたいのが、ライトグレーのような“空気感のあるニュアンスカラー”。色同士が自然になじみ、爽やかさはありながらも、どこか落ち着いた印象に整います。軽やかだけど頑張りすぎて見えない配色バランスが、大人世代を自然と今っぽく見せてくれるはずです。
2026年春夏の配色は、“強く見せる”より“自然になじませる”ことがキーワード。色をはっきり分けるのではなく、やわらかくつなぐことで、コーデ全体に軽さや抜け感を演出してみてください。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼もう“おば見え”とは言わせない。40代・50代が見直したい「春コーデの配色バランス」