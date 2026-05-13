ソニーグループのソニーサーモテクノロジーは、ウェアラブルサーモデバイスキット「REON POCKET 6（レオンポケット シックス）」を2026年5月12日（火）より発売しました。

↑「REON POCKET 6」(RNPK-6T)。

ラインナップは、本体と専用ネックバンドがセットになった「RNPK-6」（実売予想価格：2万5300円／税込）と、本体＋専用ネックバンドに周囲の温度や湿度を測定するウェアラブルセンシングデバイス「REON POCKET TAG 2」が同梱される「RNPK-6T」（同2万7500円／税込）の2種類。

記事のポイント 夏場の通勤や外回りでは、会社に着く頃には汗だく……という人も多いはず。「REON POCKET 6」は、従来比で最大約2℃冷却性能が向上した「DUALサーモモジュール」を搭載しながら、本体サイズを小型化しているのが特徴です。また、小型化によってシャツの下にもより自然に装着しやすくなり、ビジネスシーンでも使いやすさが向上。汗染み対策や通勤疲れの軽減を意識したい人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。

本製品は、首元に装着して本体接触部分の体表面を直接冷やしたり温めたりすることのできる「REON POCKET」シリーズ第6世代モデルです。

↑本体を手に持ったところ。

↑装着イメージ。

2025年に発売されたフラッグシップモデル「REON POCKET PRO Plus」のパワフルな冷却性能を継承しつつ、サイズを小型化し、よりカジュアルに使える仕様となっています。

↑手に収まるコンパクトサイズ。

「REON POCKET PRO Plus」と同様、ふたつの独立したサーモモジュールが強弱をつけながら交互に駆動することで冷却を持続させる「DUALサーモモジュール」を採用。従来モデルと比較して、冷温部温度 最大2℃低減を実現しています（※）。

※従来モデル「RNP-5」と比較した場合。使用状況、環境により変動します。

↑ふたつのモジュールを交互に冷やす「DUALサーモモジュール」。

↑従来比で約2℃冷やせるように進化。

ネックバンドには、首元に合わせた自在な調整と保持力を両立した「アダプティブ・ホールドデザイン」を採用し、首まわり28〜46cmに対応。バンド内部のメカニカルフレキシブルチューブの径を大きくすることで柔軟性が向上し、首元へのしなやかな追従を可能にしています。さらに、先端部には柔らかいシリコン製のバンドサポーターを搭載しています。

↑首まわり28〜46cmに対応した「アダプティブ・ホールドデザイン」。

さらに、本体内部の熱を逃がす付属のエアフローパーツが、伸縮と排気口部分の角度調節が可能な「アジャスタブル」へと進化。ユーザーによって異なる首元の形状や好み、着用する衣服の襟元の高さに合わせてエアフローパーツを調整でき、目立たず効率的な排気による冷却パフォーマンスの維持が可能です。

↑付属のエアフローパーツで体格・衣服に合わせた排熱が可能に。

本体カラーは服装になじみやすいライトグレーを採用。角を削ぎ落とした、滑らかなデザインに仕上げられています。これにより、スタイルを崩さないスマートな装着感を実現しています。

↑シャツの下に装着しても違和感のない見た目に。

また本体側面には新たに操作ボタンを搭載。本体ON/OFFに加え、モードの切り替えやレベルの選択が可能なため、スマートフォンが取り出せない場面でも基本的な操作が可能です。

↑側面に新たに操作ボタンを搭載。

連続使用時間は、冷却時で3〜10時間、加温時で3〜7時間。充電時間は満充電で約120分、80%充電まで約60分。

3つのセンサーを内蔵したTAGで温度を自動調整

「REON POCKET TAG 2」は、内蔵のセンサーでTAG周辺環境の温度や湿度を計測し、REON POCKET本体の制御をさらにスマートにするウェアラブルデバイスです。内蔵する3つのセンサーによって本体周辺の様々な情報を検知し、状況に応じた計測をします。

↑「REON POCKET TAG 2」。

REON POCKET本体との連携で、衣服内の温度と本体の周辺温度の両方を検知することが可能に。 これにより状況に合った温度に冷却/温熱の温度を自動調整します。

さらに、 SMART COOL⇔WARM モードにより、環境の変化を検知して、COOLとWARMの切り替えも自動で行うので操作不要。

また、REON POCKET本体がなくても、スマートフォンの専用アプリでTAG周辺の温度や湿度を簡単に確認することができます。

ソニーサーモテクノロジー 「REON POCKET 6」 発売日：2026年5月12日 実売予想価格：「RNPK-6」／2万5300円、「RNPK-6T」／2万7500円（いずれも税込）

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