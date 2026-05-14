「ドジャース２−６ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が、ロサンゼルスでのジャイアンツ戦に「１番・指名打者」で出場し、三回に１２戦５３打席ぶりとなる７号ソロを放つなど、４打数２安打１四球、２得点だった。５戦ぶりのマルチ安打でスランプ脱出の兆候を見せた。先発・山本由伸投手（２７）は自己ワーストの１試合３被弾。６回１／３を投げ今季ワースト５失点で３敗目（３勝）を喫した。チームは今季２度目の４連敗でナ・リーグ西地区首位の座を奪い返すことはできなかった。

長かった。ダイヤモンドを回りながら天を仰いだその顔に安どが浮かんだ。ホームを踏むと同時にパーンと手を叩いて喜びをあらわにした。４月２６日以来、１６日ぶりの“ショウ・タイム”。本拠地を埋めた５万人の歓声と拍手を独り占めにした。

同点の三回だ。カウント２−１から外角低め、見送ればボールになる１５１キロのシンカーをバットの先で捉えた。飛距離１２１メートルの打球は失速することなく、左中間席最前列に着弾。ベンチ前で恒例のひまわりの種シャワーで祝福され、ほおを緩めた。

本塁打のなかった１１試合の打率は・１６３（４３打数７安打）、ＯＰＳ・５０３。この日は初回に右前打を放ち、３試合ぶりにヒットを記録。打撃フォームを微調整し、バットを変えるなど、苦しむ姿を見てきたロバーツ監督は「解放の笑顔だった。これで良い感触は得られたはずだ」と、うれしそうに言った。

二刀流の疲労を軽減させるため、きょう１３日（日本時間１４日）の登板は投手に専念し、１４日（同１５日）の試合は今季初の休養日が与えられる。大谷は常々、「チームに必要とされる選手でありたい」と言い続けているが、指揮官は「彼も納得していた」と言った。

スロースターター。例年、打撃の状態が上向くのは５月に入ってからだ。５試合ぶりのマルチ安打。５試合ぶりの四球。ようやくトンネルの出口が見え始めてきた。