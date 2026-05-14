日経225先物：14日2時＝50円安、6万3260円
14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比50円安の6万3260円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万3272.11円に対しては12.11円安。出来高は7174枚となっている。
TOPIX先物期近は3919ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.48ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63260 -50 7174
日経225mini 63255 -50 159812
TOPIX先物 3919 +3.5 14490
JPX日経400先物 35790 -25 386
グロース指数先物 806 -7 610
東証REIT指数先物 1831 +1.5 3
株探ニュース
TOPIX先物期近は3919ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.48ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63260 -50 7174
日経225mini 63255 -50 159812
TOPIX先物 3919 +3.5 14490
JPX日経400先物 35790 -25 386
グロース指数先物 806 -7 610
東証REIT指数先物 1831 +1.5 3
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