　14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比50円安の6万3260円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万3272.11円に対しては12.11円安。出来高は7174枚となっている。

　TOPIX先物期近は3919ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.48ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63260　　　　　 -50　　　　7174
日経225mini 　　　　　　 63255　　　　　 -50　　　159812
TOPIX先物 　　　　　　　　3919　　　　　+3.5　　　 14490
JPX日経400先物　　　　　 35790　　　　　 -25　　　　 386
グロース指数先物　　　　　 806　　　　　　-7　　　　 610
東証REIT指数先物　　　　　1831　　　　　+1.5　　　　　 3

株探ニュース