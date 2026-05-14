◇セ・リーグ 阪神2─4ヤクルト（2026年5月13日 神宮）

大山が連日、4番の役割を果たした。初回2死二塁からの打席は四球で出塁。最大の見せ場は1点劣勢で迎えた3回2死二塁からの打席だった。

「最近の試合は（高橋）遥人に助けてもらうことが多かったので、まずは追いつくことができて良かった」

相手先発・山野がカウント2―2から投じた内角直球を捉えた一打は、右翼フェンス直撃の適時二塁打となった。1打席目はつなぎ役として、2打席目はポイントゲッターとして存在感を発揮した。

3試合ぶりに先発出場した前日12日のヤクルト戦では5号ソロを含む2安打2打点の活躍。2試合連続で「4番・一塁」に座ったこの夜も、2戦連続となるタイムリー＆打点をたたき出して健在ぶりを示した。

敗戦後は「勝つか、勝たないかなので、勝ちにつながるようにやっていきたいと思います」と言葉少なに球場を後にした。目下のライバルであるヤクルト相手には、今季ここまで対戦8試合すべてで安打を記録。虎打線の中心を担う10年目の31歳は雪辱を誓い、次戦へと向かう。（山本 浩之）