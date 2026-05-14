セ、パ両リーグは13日、3、4月度の「大樹生命月間MVP賞」を発表し、セは阪神の高橋遥人投手（30）と佐藤輝明内野手（27）、パは西武・平良海馬投手（26）、ソフトバンク・近藤健介外野手（32）が選ばれた。佐藤輝は23年9、10月度以来3度目、近藤は24年6月度以来4度目で、高橋、平良はともに初受賞となった。阪神選手の同時選出は21年5月度以来5年ぶり。受賞者には大樹生命保険株式会社から賞金50万円などが贈られる。

セ・リーグの3、4月の月間MVP賞は、阪神勢が独占した。投手は高橋、野手は佐藤輝。阪神選手が投打ともに選出されるのは、21年5月度のスアレス、佐藤輝以来となる。

「選んでいただいて、すごく光栄。（活躍は）想像できなかったし、出来過ぎだなと感じる」

そう話すのは、4試合で3勝0敗、防御率0・27、3完封と圧倒的な数字で選出された高橋だ。バッテリーを組む伏見ら、捕手陣からのアドバイスも参考に好投を続け、初受賞に至った。「どんどん成長していきたい。1年間ケガなく投げ続けたい」。最高の形で切ったスタートの勢いそのままに、通年での活躍を期した。

4番としてチームをけん引した佐藤輝は、打率・376、7本塁打、25打点の好成績で選ばれた。「去年は一度も（月間MVP賞を）獲れなかったので、良かった。今後、何回も獲れるようにしていきたい」。昨季の2冠王は、毎月安定した数字を残してさらなる高みを望む。（松本 航亮）

≪阪神選手の同時選出は21年5月度以来≫

◯…投手部門で郄橋、野手部門で佐藤輝が3、4月度の月間MVPに選出された。阪神選手の同時選出は21年5月度のスアレス、佐藤輝以来5年ぶり6度目となった。

▼ソフトバンク近藤（24年6月度以来4度目の受賞）WBCから調子が上がらず、僕自身不安でしたし、ファンの皆さんも不安だったと思うので。そういう意味でもスタートとしては良かったかなと思います。

▼西武平良（初受賞）獲得したことがなかったので、うれしい。チームに貢献できるようにしていきたい。（奪三振が）少なかった試合もある。目標は全打者から三振を取りたい。