¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é£³¥é¥ó¤«¤é¸«¤¤¤À¤·¤¿¼ã¼ê¤Ø¤Î¶µ·±¡Ö¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£±£³Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤Ç±äÄ¹£±£²²ó¤ÎËö¡¢£´¡½£²¤Ç·àÅªµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£±£²²óÎ¢¡¢ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Î£Î£Ð£ÂÄÌ»»£³£°£°¹æ¤È¤Ê¤ëµÕÅ¾£³¥é¥ó¤¬Ä¹¤¤Àï¤¤¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï£µ²ó¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î£¶¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¡£ÀèÈ¯¡¦Â§ËÜ¤Ï£·²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¤¬£¸²ó¤ËÂçÀª¤¬Æ±ÅÀ¥½¥í¤òÍá¤Ó¡¢»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³«»Ï¤«¤é£µ»þ´Ö·Ð²á¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿£±£²²ó¤À¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Ï¹Åç¤Ë£±ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤â£±£²²óÎ¢°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ÈÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇÂè£²ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ºäËÜ¤¬Áê¼ê£¶ÈÖ¼ê¡¦±óÆ£¤Î½éµå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£ÂÇµå¤¬º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÃåÃÆ¤¹¤ë¤È¡¢¶²Îµ¤ÎÌÄ¤À¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹ì²»¤¬Ìë¶õ¤Ë¤³¤À¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¤â¤¦¡¢¶½Ê³¤·¤ÆËÍ¤âÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤Í¡¢Àï¶·¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤¤¤ä¤â¤¦¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î°ì¸À¡££³£°£°¹æ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êà»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëá¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°¦Äï»Ò¤Ë»¿¼¤Î¸ÀÍÕ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç»Ø´ø´±¤Ï¤½¤Î£³£·ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¸å¤í»Ñ¤«¤é¼ã¼ê¤Ø¤Î¶µ·±¤â¸«¤¤¤À¤·¤¿¡£¤Þ¤ººäËÜ¤Î¤¹¤´¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢ÆÀÅÀ·÷¤Î¤Í¡¢¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¡Ë¿¶¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤âÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤ÇÉé¤±¤Æ¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢à¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤á¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Á°¤ËÈô¤Ð¤Ê¤¤¡¢¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤ì¤ÇÂÇ¤Æ¤ëÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¹Ô¤±¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤È¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÉé¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÆü¡¹ÊÙ¶¯¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤³¤¦ÊÙ¶¯¤·¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¥Á¡¼¥à¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖÂç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£