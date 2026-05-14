きょうの為替市場、この日発表の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想を大きく上回り、米国債利回りも上昇していることで、ドル高が優勢となっている。その中でユーロドルは一時１．１６ドル台に下落する場面が見られたものの、いまのところ１．１７ドル台は維持している状況。一方、ユーロ円は１８４円台後半での推移となっている。



アナリストからは「ユーロ圏と米労働市場の格差拡大を背景に、ユーロドルの下落リスクが意識される」との指摘が出ている。米労働市場は底堅さを堅持する一方、ユーロ圏の雇用指標には悪化の兆候が見られているという。ユーロ圏は失業率こそ６．２％と過去最低水準にあるものの、他のデータは労働市場の減速を示唆しており、ユーロ圏ＰＭＩの雇用指数は今年に入り毎月縮小している。また、フランスの失業率は５年ぶり高水準となっているほか、ドイツもパンデミック時と同水準まで上昇している。



この傾向が続けば、ＦＲＢは利上げ実施の可能性がある一方、ＥＣＢは市場が織り込む年内３回の利上げの可能性は低下しているように見えるという。その場合、金利差縮小からユーロドルの重荷になるとしている。



EUR/USD 1.1712 EUR/JPY 184.85 EUR/GBP 0.8663



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト