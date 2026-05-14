中国側は「台湾問題」について、どのような狙いをもって会談に臨むのでしょうか、北京から中継です。

中国政府関係者は、「台湾問題でトランプ大統領から中国寄りの発言を引き出すことが重要だ」と強調しました。

中国としては、まさに「台湾独立への反対」や「台湾への武器売却の見直し」のように、アメリカ政府がこれまでの政策を転換することを狙っています。

――その狙い通りにいくと中国側は考えているのでしょうか？

今回の首脳会談について、中国の関係者に取材をしていると、中国側の「余裕」や「自信」を強く感じました。

13日夕方に行われた中国外務省の会見でも、普段は厳しい口調の報道官が、「トランプ大統領の訪問を歓迎する」と語るなど、中国側は歓迎ムードを前面に押し出しています。

この余裕や歓迎ムードの背景なのですが、ある中国共産党の関係者は、「トランプ大統領の今回の訪中の目的は、中国側にお願いをすること。だから、中国の方が優位な立場にある」と語っていました。

つまり、トランプ大統領としては、11月の中間選挙に向けて、国内にアピールするために、中国にアメリカ産の大豆やボーイング機を買ってもらいたい、さらに、イラン情勢もあって、トランプ大統領は中国との交渉で成果を上げることに焦っているとみています。

一方、中国としては、大豆も飛行機もいくらでも買っても良い、それで台湾について譲歩が得られるのであれば、安いものだというのです。

――中国にとっては台湾問題が会談の最大のテーマとなるのでしょうか？

もう1つ、中国にとっても重要なのは、国内に向けたアピールです。

中国では、来年の秋に5年に1回の共産党大会を控え、ここで習主席が4期目に入るとみられています。中国経済が低迷する中、アメリカと並び立つ超大国としての立場を国民に見せることは、政権の大きな成果となります。

そのため、今回の首脳会談は、お互いが緊密さを強調し、双方が「成功した」と国内向けにアピールするための会談とも言えます。