NY株式13日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均　　　49490.90（-269.66　-0.54%）
ナスダック　　　26265.40（+177.20　+0.68%）
CME日経平均先物　63085（大証終比：-225　-0.36%）

欧州株式13日GMT15:02
英FT100　 10312.86（+47.54　+0.46%）
独DAX　 24118.18（+163.25　+0.68%）
仏CAC40　 8007.47（+27.55　+0.35%）

米国債利回り
2年債　 　4.002（+0.011）
10年債　 　4.486（+0.023）
30年債　 　5.044（+0.020）
期待インフレ率　 　2.509（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.105（+0.004）
英　国　　5.069（-0.032）
カナダ　　3.597（+0.004）
豪　州　　5.062（+0.030）
日　本　　2.580（+0.035）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝103.06（+0.88　+0.86%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4687.40（+0.70　+0.01%）

ビットコイン（ドル）
79774.13（-899.44　-1.11%）
（円建・参考値）
1259万1549円（-141968　-1.11%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ