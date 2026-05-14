ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は２６９ドル安 ナスダックはプラス圏で推移
NY株式13日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均 49490.90（-269.66 -0.54%）
ナスダック 26265.40（+177.20 +0.68%）
CME日経平均先物 63085（大証終比：-225 -0.36%）
欧州株式13日GMT15:02
英FT100 10312.86（+47.54 +0.46%）
独DAX 24118.18（+163.25 +0.68%）
仏CAC40 8007.47（+27.55 +0.35%）
米国債利回り
2年債 4.002（+0.011）
10年債 4.486（+0.023）
30年債 5.044（+0.020）
期待インフレ率 2.509（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.105（+0.004）
英 国 5.069（-0.032）
カナダ 3.597（+0.004）
豪 州 5.062（+0.030）
日 本 2.580（+0.035）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝103.06（+0.88 +0.86%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4687.40（+0.70 +0.01%）
ビットコイン（ドル）
79774.13（-899.44 -1.11%）
（円建・参考値）
1259万1549円（-141968 -1.11%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49490.90（-269.66 -0.54%）
ナスダック 26265.40（+177.20 +0.68%）
CME日経平均先物 63085（大証終比：-225 -0.36%）
欧州株式13日GMT15:02
英FT100 10312.86（+47.54 +0.46%）
独DAX 24118.18（+163.25 +0.68%）
仏CAC40 8007.47（+27.55 +0.35%）
米国債利回り
2年債 4.002（+0.011）
10年債 4.486（+0.023）
30年債 5.044（+0.020）
期待インフレ率 2.509（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.105（+0.004）
英 国 5.069（-0.032）
カナダ 3.597（+0.004）
豪 州 5.062（+0.030）
日 本 2.580（+0.035）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝103.06（+0.88 +0.86%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4687.40（+0.70 +0.01%）
ビットコイン（ドル）
79774.13（-899.44 -1.11%）
（円建・参考値）
1259万1549円（-141968 -1.11%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ