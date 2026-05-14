トランプ大統領が、中国・北京に到着しました。アメリカの大統領が中国を訪問するのは、第一次トランプ政権以来9年ぶりになります。

トランプ大統領と習近平国家主席は、14日から首脳会談を行う予定です。中国は、台湾問題を最優先課題だと考えていて、日本としても今回の会談には非常に注目しているといいます。小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員が解説します。

■過去に「独立反対」明言の米大統領なし

日本にとって台湾問題は安全保障における大きなテーマで、なかでもトランプ大統領が台湾の独立について、これまでの立場を変えるのかどうかが焦点の1つとなっています。

中国は「1つの中国」という考えのもと、台湾の独立には当然、反対の立場です。一方、アメリカのこれまでの立場は、台湾の独立についてあいまいな表現にとどめていて、過去にアメリカの大統領で明確に「独立反対」と言った人は誰もいません。

そして、アメリカは台湾に武器を売却するなど軍事的な支援を行い、実務的な関係を強めています。

もし仮に今回トランプ大統領が、中国側が求めているように「独立反対」と言った場合、アメリカから台湾への武器売却がストップする可能性もあり、そうなると台湾は軍事力が低下し立場が危うくなってしまいます。

■“独立反対”明言なら…日本への影響は

もし、中国と台湾の関係が悪くなって争いに火がつくと、日本もひとごとではなくなります。最悪の場合、戦争に発展して巻き込まれてしまうということにもなりかねないです。

戦争にまでならなくても、台湾には日本にも子会社がある半導体大手のTSMCがあり、それが中国に取り込まれてしまったりすると、経済的に大きな影響が出ることも心配されます。

――台湾の「独立反対」をトランプ大統領が明言する可能性は？

ある防衛省の幹部は「これまで数々の予測を覆してきたトランプさんなんで、何とも言えない」と話していて、フタを開けてみないと分からない部分もあります。

■外務省幹部「日本にとっては良すぎても悪すぎても良くない」

ただ、日本も事前にアメリカ側に考えを伝えていて、12日のベッセント財務長官との会談に向けては外務省幹部が「日本としては、台湾問題の安全保障上の重要性をアメリカに伝え、中国に対して譲歩しないということを確認したい」としていました。

その効果があったのか、ある外務省幹部は会談後「（米中首脳会談で）驚くようなことはないでしょう。腰を抜かすようなことはない」「アメリカが対中政策を大きく変えるような話にはならない」と話していました。

別の外務省幹部も「日本にとって想定外はないということが分かった」と話すなど、楽観的な声が多く聞かれました。

米中首脳会談全体についても、外務省幹部は「日本にとっては、良すぎても悪すぎても良くない。米中関係が安定的に維持されていることが大切」と話しています。

つまりトランプ大統領が波風を立てるような発言をせずに、現状維持のまま米中首脳会談が終わることが、日本としては理想のシナリオだと言えそうです。

（5月13日放送『news zero』より）