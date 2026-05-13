HIYADAM、新プロジェクトの幕開け告げる第1弾先行シングルリリース
HIYADAMが5月13日(水)、新たなプロジェクトの始まりを告げる第1弾先行シングル 『IRL (In Real Life)』 をリリースした。
情報過多で不安定な混沌の中でも、自らの美学を貫くHIYADAMの現在地を映した本作。止まらない時間、加速し続ける日常、揺れ続ける現実。そのすべてを悲観するのではなくスリルとして乗りこなし、”マイスタイル”へと昇華していくHIYADAMならではの感性が凝縮された一曲に仕上がっている。
新章の幕開けを感じさせる本作を皮切りに、今後も続々と新たなリリースを予定しているとのこと。
＜リリース情報＞
HIYADAM
Single「IRL (In Real Life)」
LABEL:AOTL
配信中
https://aotl.lnk.to/irl
情報過多で不安定な混沌の中でも、自らの美学を貫くHIYADAMの現在地を映した本作。止まらない時間、加速し続ける日常、揺れ続ける現実。そのすべてを悲観するのではなくスリルとして乗りこなし、”マイスタイル”へと昇華していくHIYADAMならではの感性が凝縮された一曲に仕上がっている。
新章の幕開けを感じさせる本作を皮切りに、今後も続々と新たなリリースを予定しているとのこと。
＜リリース情報＞
HIYADAM
Single「IRL (In Real Life)」
LABEL:AOTL
配信中
https://aotl.lnk.to/irl