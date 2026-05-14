金沢大などの研究チームは、形成後間もない姿をした約１３０億年前の銀河を発見したと発表した。

これまで観測された中で「最も若い銀河」とみられ、宇宙誕生後、最初期にできた星「ファーストスター（初代星）」の痕跡をとどめているという。宇宙の成り立ちを解き明かす上で重要な成果で、論文が１４日、科学誌ネイチャーに掲載される。

約１３８億年前の宇宙誕生後、１億〜数億年たつと初代星ができ始め、これらがもとになって最初の銀河が形成されたと考えられている。初期の宇宙は水素やヘリウムなどの軽い元素しかなく、星の内部で起きる反応で炭素や酸素などより重い元素が作られていった。そのため、炭素や酸素の割合から銀河の「若さ」が推定できるという。

チームは米国のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で、エリダヌス座の方向にある銀河「ＬＡＰ１―Ｂ」が発する赤外線を観測し、元素の組成を分析した。酸素の割合は太陽の約２４０分の１と観測史上最少で、宇宙の初期状態に近いことがわかった。

初代星は寿命が数百万年とされ、初代星の爆発で放出された元素の組成の理論値ともおおむね合致したという。チームの中島王彦（きみひこ）・同大准教授（銀河天文学）は「初代星が作り出した元素が、初めて銀河に受け継がれる過程を捉えた可能性がある」と語った。

井上昭雄・早稲田大教授（観測宇宙物理学）の話「進化の初期段階にある銀河を捉えた画期的な成果だ。初期の宇宙の姿を解き明かすことにつながる」