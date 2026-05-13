巨人は、１３日の広島戦（福井）で通算３００本塁打を達成した坂本勇人選手の記念グッズ第１弾を発売すると発表した。この日の試合終了後から、一部の商品をセーレン・ドリームスタジアム（福井県営球場）内の公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ ＢＡＬＬＰＡＲＫ ＦＵＫＵＩ」で取り扱う。

ジャイアンツ公式オンラインストアでは１４日から受注販売する。東京ドームの公式グッズショップでも、同じく１４日から一部の商品を販売する。

坂本は１点を追う延長１２回１死一、二塁で左翼にサヨナラ３ラン本塁打を放ち、ＮＰＢ史上４８人目となる通算３００本塁打を達成した。

商品は、Ｔシャツやフェースタオルなど。坂本の記録達成を祝した記念ロゴがデザインされている。公式オンラインストアでは、３０品を超えるラインアップが用意されている。

商品一覧は以下の通り。

・ロックグラス（木箱入り）１６０００円

・美濃焼タンブラー（木箱入り）１０５００円

・バスタオル（６０×１２３センチ）６８００円

・Ｔシャツ ※Ｓ〜２ＸＬ ４５００円

・デスクマット ４５００円

・ジェットストリーム４＆１メタル（アイスシルバー） ４４００円

・手帳型スマホケース ※Ｍ、Ｌ ３９６０円

・ステンレスタンブラー ３８００円

・Ｆ４キャンバスボード ３６００円

・クッション（４０×４０センチ） ３４００円

・折りたたみスマホスタンド ３０００円

・トートバッグ ３０００円

・コイン＆パスケース ３０００円

・ボールセット（ロゴ） ２８００円

・メタルリボンマグネット ２７５０円

・ゴールドマグカップ ２６００円

・プレーヤーズフェイスタオ（坂本勇人）ゴールド×ブラック ２５００円

・フェイスタオル（ビジュアル） ２４００円

・ベアキーチェーン ２２００円

・パスケース ２０００円

・ユニホーム型缶バッジセット １７００円

・巾着 １５４０円

・グリッターキーホルダー １５００円

・ハンドタオル １５００円

・スマホリング １４５０円

・ゴールドラメアクリルキーホルダー １４００円

・カラビナ付きマルチケース １２００円

・ミニペナント １２００円

・ユニホームキーチェーン １２００円

・Ａ３防水ポスター １０００円

・ストラップホルダー １０００円

・アクリルドアプレート １０００円

・アクリルマドラー ９００円

・アクリルキーホルダー ９００円

・ステッカー２枚セット ７００円

※金額は１０％消費税込み

※受注期間は１４日〜２８日（木）正午