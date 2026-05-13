「巨人−広島」（１３日、セーレン・ドリームスタジアム）

巨人・則本昂大投手が試合中に大勢を気遣うシーンがあった。

登録抹消を経て、中１４日での先発マウンドだった右腕は、移籍後最長タイの７回５安打無失点、７奪三振で降板。移籍後初で、楽天時代の２０２５年４月２７日・ソフトバンク戦以来３８１日ぶりとなる勝利の権利を持ってマウンドを降りていた。

しかし、直後の八回から登板した２番手・大勢が１死から大盛に同点ソロを浴びた。

同点を許した大勢は３アウトを奪った後、うつむいて一塁ベンチへ。すると、野手を迎え終わっていた則本は、大勢の元へ向かって優しく右肩を叩いた。

さらに九回の守備中には、ベンチ最前列で則本が大勢の横に立ち、声を掛けるシーンもあった。自らの白星が消えてもチームメートを思う則本の姿は、人柄が表れるシーンだった。

ネットでは「則本 大勢の横にいてあげてるの優しいな 人間性も実力も素晴らしい」、「ジャイアンツに来てくれて本当に良かった！大勢！顔を上げてくれ…！！」、「則本さんイケ男すぎるよね」などと声があった。

則本は２０２５年オフに楽天から海外ＦＡ権を行使して巨人に加入。開幕ローテ入りを果たし、移籍後初登板となった４月２日・中日戦は７回２失点で移籍後初黒星を喫した。

その後は２試合で勝ち負けが付かず、前回登板した同２８日・広島戦では、５回を投げていずれも今季ワーストの１２安打６失点で２敗目を喫していた。