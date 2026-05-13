『機動戦士ガンダム 新MS戦記』VAKITに「ギラ・ドーガ」の隊長機および一般機が登場
メガハウスは、『機動戦士ガンダム 新MS戦記』より「VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ(隊長機)」(6,600円)および「VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ (一般機)」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。
2026年10月発送予定「VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ(隊長機)」(6,600円)
メガハウスのVAKITより、待望の「ギラ・ドーガ(隊長機)」および「ギラ・ドーガ(一般機)」が登場。『機動戦士ガンダム 新MS戦記』作中の特徴的なデザインを忠実に再現した、固定ポーズのプラキットとなっている。
一部彩色が施されており、組み立てて楽しむのはもちろん、ユーザーが自由に彩色して更に楽しめる仕様。水転写デカール、「ツィメリットコーティング」を再現できるツィメリットローラーも付属する。
頭部および武器違いの「隊長機」と「一般機」が同時展開。プレイバリューたっぷりの本商品に注目したい。
2026年10月発送予定「VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ(一般機)」(6,600円)
(C)創通・サンライズ
2026年10月発送予定「VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ(隊長機)」(6,600円)
一部彩色が施されており、組み立てて楽しむのはもちろん、ユーザーが自由に彩色して更に楽しめる仕様。水転写デカール、「ツィメリットコーティング」を再現できるツィメリットローラーも付属する。
頭部および武器違いの「隊長機」と「一般機」が同時展開。プレイバリューたっぷりの本商品に注目したい。
2026年10月発送予定「VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ(一般機)」(6,600円)
(C)創通・サンライズ